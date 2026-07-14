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[속보] ‘삼전닉스’ 3%대 반등…코스피 0.73% 상승 마감

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김소라 기자
김소라 기자
수정 2026-07-14 15:43
입력 2026-07-14 15:33
세줄 요약
  • 코스피, 장중 급락 뒤 상승 전환 마감
  • 삼성전자·SK하이닉스 반등, 지수 견인
  • 코스닥은 1.92% 하락, 약세 마감
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상승 전환한 코스피
상승 전환한 코스피 14일 서울 하나은행 본점 딜링룸에 코스피가 표시되고 있다. 지수는 37.87p(0.56%) 내린 6,769.06으로 장을 시작한 직후 6,614.70(-2.82%)까지 떨어지기도 했지만, 6,848.39(+0.61%)까지 오르기도 하는 등 방향성을 찾는 모습이다. 2026.7.14 연합뉴스


코스피가 14일 장 초반 급락세를 딛고 상승 마감했다. 삼성전자가 3%대 오른 데 이어 장중 170만원대까지 밀려났던 SK하이닉스도 3%대 반등했다.

이날 코스피는 전 거래일 대비 49.90포인트(0.73%) 오른 6856.83에 거래를 마쳤다.

지수는 0.56% 내린 6769.06으로 출발해 장중 6448.86까지 밀렸지만, 삼성전자와 SK하이닉스가 연이어 반등하며 상승 마감했다.

삼성전자는 장 초반 상승하다 한때 3% 가까이 하락하며 24만 7000원까지 내려갔다. 그러나 오후 들어 상승 전환하며 6%대까지 상승폭을 키운 삼성전자는 3.34% 오른 26만 3000원에 마감했다.

SK하이닉스는 한때 9%대 하락하며 167만 8000원까지 밀려났지만, 오후 들어 상승 전환해 3.69% 오른 191만 3000원에 거래를 마쳤다.

코스닥 지수는 전 거래일 대비 15.38포인트(1.92%) 내린 783.98에 장을 마감했다.

김소라 기자
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