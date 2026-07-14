[서울데이터랩]코스피 거래상위 종목 혼조…에넥스·모나미 상한가, SK하이닉스는 6%대 하락

세줄 요약 거래상위 종목 혼조, 개별 재료에 따른 등락

모나미·에넥스 상한가, 한성기업·삼성공조 급등

SK하이닉스·금호타이어 급락, 대형주 약세

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14일 오후 12시 30분 기준 코스피 거래 상위 종목은 뚜렷한 방향성보다는 종목별 재료에 따라 혼조 양상을 보이고 있다. 거래량 상위권에는 흥아해운(003280), 삼성전자(005930), 대원전선(006340), 금호전기(001210), 신일전자(002700) 등이 포진했고, 대형 반도체주와 중소형 개별주 사이에서 수급이 엇갈리는 모습이다.거래량 1위는 흥아해운으로 3704만 2278주가 거래됐고 주가는 1877원으로 전일 대비 7.44% 상승했다. 삼성전자는 2423만 6400주가 거래되며 거래량 상위에 올랐지만 주가는 25만 1000원으로 1.38% 내렸다. 대원전선은 1812만 2321주의 거래량과 함께 15.99% 급등한 1만 2550원을 기록했고, 금호전기는 1775만 9559주가 거래되며 4.53% 하락한 969원에 머물렀다.상승 탄력이 두드러진 종목도 적지 않았다. 한성기업(003680)은 20.65% 오른 1만 1220원, 삼성공조(006660)는 21.03% 상승한 1만 2200원을 나타냈다. 고려산업(002140)은 8.63% 오른 1888원, 모나리자(012690)는 8.10% 상승한 1455원에 거래됐다. 특히 모나미(005360)는 2650원으로 상한가를 기록했고, 에넥스(011090)도 1631원으로 상한가에 도달하며 강한 매수세가 집중됐다.반면 낙폭이 큰 종목들도 눈에 띄었다. SK하이닉스(000660)는 172만 2000원으로 6.67% 하락했고, 금호타이어(073240)는 12.29% 내린 6280원을 기록했다. 콘텐트리중앙(036420)은 17.46% 급락한 1631원까지 밀렸고, SK이터닉스(475150)도 7.39% 하락한 4만 4500원에 거래됐다. 신일전자는 7.70% 내린 1103원, 한온시스템(018880)은 2.62% 하락한 3350원을 나타냈다.거래대금 기준으로는 SK하이닉스가 10조 8766억 9000만 원으로 가장 많았고, 삼성전자가 6조 2722억 1300만 원으로 뒤를 이었다. 삼성전자우(005935)는 5285억 5500만 원, 대원전선은 2179억 8700만 원, SK이터닉스는 1677억 8100만 원 수준의 거래대금을 기록했다. 대형주 가운데 대한항공(003490)은 2만 5850원으로 보합권에 머물렀고, LG디스플레이(034220)는 1.93% 내린 1만 160원에 거래됐다.시가총액 상위 대형주가 전반적으로 약세를 보이는 가운데, 장중 거래 상위 종목군에서는 상한가 종목과 20%대 급등 종목이 동반 출현하며 개별 종목 장세가 이어지는 분위기다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자