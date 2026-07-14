[서울데이터랩]코스피 시총 상위주 일제히 약세…반도체·자동차·방산주 낙폭 확대

세줄 요약 반도체·자동차·방산 대형주 동반 약세

삼성전자·SK하이닉스·현대차 낙폭 확대

삼성전기·한화에어로스페이스 급락 주도

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14일 오후 12시 20분 기준 코스피 시가총액 상위 종목들은 전반적으로 약세를 나타내고 있다. 반도체와 자동차, 방산, 조선, 지주사 종목들이 일제히 밀리면서 지수 상단을 구성하는 대형주 전반에 매도 압력이 확산하는 모습이다.시가총액 1위 삼성전자(005930)는 24만 8500원으로 전일 대비 6000원(2.36%) 내렸고, 거래량은 2338만 4241주를 기록했다. SK하이닉스(000660)는 168만 8000원으로 15만 7000원(8.51%) 급락하며 상위 대형주 가운데 낙폭이 두드러졌다. 삼성전자우(005935)도 17만 2600원으로 4300원(2.43%) 하락했다.2차전지와 바이오 대형주도 약세다. LG에너지솔루션(373220)은 31만 7500원으로 1만 1000원(3.35%) 내렸고, 삼성바이오로직스(207940)는 134만 3000원으로 5만 7000원(4.07%) 하락했다. 셀트리온(068270)은 17만 3500원으로 1600원(0.91%) 밀리며 상대적으로 낙폭은 제한됐다.자동차주도 부진하다. 현대차(005380)는 40만 4750원으로 3만 9250원(8.84%) 급락했고, 기아(000270)는 13만 9400원으로 4100원(2.86%) 내렸다. 현대모비스(012330) 역시 45만 3500원으로 3만 4000원(6.97%) 하락하며 업종 전반의 투자심리를 짓눌렀다.금융주는 종목별로 엇갈렸다. KB금융(105560)은 18만 1600원으로 4600원(2.47%) 내렸고, 신한지주(055550)는 10만 8100원으로 500원(0.46%) 하락했다. 반면 하나금융지주(086790)는 13만 2800원으로 200원(0.15%) 오르며 시총 상위주 가운데 드물게 상승 흐름을 보였다.산업재와 지주사 종목들의 하락 폭도 컸다. 삼성전기(009150)는 116만 9000원으로 12만 원(9.31%) 떨어져 상위 종목 중 가장 큰 낙폭을 기록했고, SK스퀘어(402340)는 109만 1000원으로 7만 원(6.03%) 하락했다. 삼성물산(028260)은 33만 5500원으로 2만 5500원(7.06%) 내렸고, SK(034730)는 54만 4000원으로 3만 9000원(6.69%) 밀렸다.방산·조선·원전 관련 대표주도 약세다. 한화에어로스페이스(012450)는 87만 2000원으로 6만 4000원(6.84%) 하락했고, HD현대중공업(329180)은 46만 1000원으로 2만 6500원(5.44%) 내렸다. 두산에너빌리티(034020)는 6만 8600원으로 4600원(6.28%) 밀리며 장중 약세 흐름을 이어갔다. 삼성생명(032830)도 30만 6500원으로 1만 9500원(5.98%) 하락했다.외국인 보유비율 측면에서는 KB금융이 79.38%, 삼성전자우가 76.47%, 하나금융지주가 68.32%, 신한지주가 61.47%로 높은 수준을 나타냈다. 거래량은 삼성전자가 가장 많았고, SK하이닉스와 삼성전자우, 두산에너빌리티 등에도 매매가 집중됐다.장중 현재 코스피 시가총액 상위주는 하나금융지주를 제외하면 대부분 하락하고 있으며, 특히 반도체와 자동차, 전기전자, 산업재 전반에서 낙폭이 크게 나타나는 점이 특징이다. 투자자들은 대형주 전반의 변동성 확대 여부와 업종별 수급 흐름을 주시하는 분위기다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자