‘삼전닉스’보다 더 오른 시총 5위, 한달만에 40%↓…개미들 곡소리 나온다 [내가샀다]

올해 790% 급등한 삼성전기

‘삼전닉스’보다 큰 폭으로 하락

이미지 확대 코스피 지수가 급락한 13일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피 지수와 SK 하이닉스 주가가 표시되고 있다. 이날 코스피는 전일 종가보다 669.01포인트(8.95%) 하락한 6806.93으로 거래를 마쳤다. 2026.7.13 홍윤기 기자

세줄 요약 삼성전기 18.62% 급락, 120만원대로 추락

한달 전 신고가 대비 43% 하락, 조정 심화

외국인·기관 매도, 개인이 물량 순매수

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코스피 시가총액 5위인 삼성전기가 13일 18% 급락했다. 종가 기준 전고점에서 40% 넘게 내려앉은 것으로, 높은 실적 전망 및 목표주가가 무색한 폭락에 투자자들의 고심이 커지고 있다.이날 유가증권시장에서 삼성전기는 전 거래일 대비 18.62% 하락한 128만 9000원에 거래를 마쳤다. 장 막판에는 20% 넘게 밀린 126만원까지 추락했다.이날 종가는 지난달 19일 세운 종가 기준 신고가인 227만원 대비 43.22% 하락한 수준이다.지난해 연말 20만원대였던 삼성전기는 인공지능(AI) 반도체 랠리와 맞물려 ‘AI 반도체 밸류체인’으로 주목받으며 급등세를 탔다. 올해 들어 지난달 신고가를 찍기까지 790% 급등했는데, 이러한 상승률은 코스피 시총 1위인 삼성전자와 2위 SK하이닉스, 3위 SK스퀘어를 뛰어넘은 것이었다.그러나 7월 들어 인공지능(AI) 반도체주가 본격적인 조정 국면에 들어가자 삼성전기는 ‘삼전닉스’보다 더 큰 낙폭으로 추락했다.지난 2일 12.65% 급락하며 200만원선이 깨진 것을 시작으로, 6일에서 8일까지 3거래일간 25.6% 내려앉았다.글로벌 반도체주가 모처럼 반등하며 삼성전기도 10일 6% 올랐지만, 13일 18% 넘게 폭락하며 120만원대로 주저앉았다.특히 최근 급락세에도 꾸준히 삼성전기를 사들였던 외국인이 이날 ‘매도 폭탄’을 쏟아내면서 개미들이 물량을 떠안은 모양새가 됐다.삼성전기의 급락세가 시작된 이달 들어 외국인은 삼성전기를 3564억원어치 순매수하며 ‘저가 매수’에 나섰다. 그러나 13일 외국인은 삼성전기를 10만주 가까이 매도했고, 기관도 11만주 매도한 가운데 개인 투자자가 21만주 순매수했다.삼성전기에 대한 증권가의 전망은 여전히 긍정적이다. 증권정보업체 에프앤가이드에 따르면 올해 2분기 삼성전기의 영업이익 컨센서스는 4015억원으로, 전년 동기 대비 88.5% 급증한 수준이다.유안타증권은 삼성전기의 목표주가를 기존 220만원에서 280만원으로 상향 조정했고, 키움증권도 목표주가 280만원과 ‘매수’ 의견을 제시했다.김소라 기자