15% 폭락 ‘184만닉스’…코스피 8.9%↓ 6800선까지 추락

삼성전자 -10%·SK스퀘어 -17%

코스피 시총 5위까지 ‘와르르’

올해 7번째 서킷 브레이커 발동

이미지 확대 13일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 이날 코스피가 장중 9% 넘게 급락해 2개월여만에 7,000선을 내줬다. 2026.7.13 홍윤기 기자

세줄 요약 SK하이닉스·삼성전자 급락, 지수 폭락

코스피 8.95% 하락, 6800선 붕괴

서킷브레이커 발동, 대규모 매도 확대

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13일 SK하이닉스가 15%, 삼성전자가 10% 급락하며 코스피가 6800선까지 밀려났다. 코스피가 종가 기준 6900선마저 내준 건 지난 4월 30일 이후 2개월여만이다.이날 유가증권시장에서 코스피는 전 거래일 대비 669.01포인트(8.95%) 하락한 6806.93에 거래를 마쳤다.0.85% 내린 채 출발한 지수는 ‘반도체 투톱’과 SK스퀘어, 삼성전자우, 삼성전기 등 시가총액 상위 5개 종목이 장 초반부터 급락하자 낙폭을 키웠다.이어 오후 1시 30분쯤 코스피가 8% 넘게 급락하면서 20분간 유가증권시장의 매매거래를 중단하는서킷브레이커(매매 중단 조치)가 발동됐다. 유가증권시장에서 서킷 브레이커가 발동된 건 올해 들어 7번째다.장 막판에는 6783.43까지 내려앉으며 장중 6800선마저 깨졌다.삼성전자가 10.70%, SK하이닉스가 15.37% 폭락하며 지수를 끌어내렸다. SK하이닉스는 장 초반부터 낙폭을 키워 한 차례도 반등하지 못한 채 184만원대까지 밀려났다.삼성전자는 장 초반 2% 상승했지만 이내 하락 전환해 낙폭을 키웠다.코스피 시총 3위인 SK스퀘어(-17.60%)와 5위인 삼성전기(-18.62%)는 SK하이닉스보다 더 큰 폭으로 급락하며 증시에 타격을 입혔다.지난주까지 코스피가 급락하자 매수를 이어갔던 외국인과 기관이 일제히 ‘팔자’에 나섰다. 유가증권시장에서 외국인은 1조 7000억원, 기관은 2조 1000억원 순매도했다. 개인이 홀로 3조 8000억원어치를 사들였지만 급락세를 막지 못했다.반면 반도체에서 빠져나온 자금이 2차전지와 금융, 바이오 등 다른 종목으로 흘러가는 ‘순환매’ 양상도 고개를 들었다.코스피 시총 상위 종목 가운데 LG에너지솔루션(0.77%), KB금융(0.98%), 삼성바이오로직스(+0.36%), 하나금융지주(+3.19%), 삼성SDI(+1.38%) 등은 상승 마감했다.코스닥 지수는 4.55% 하락한 799.36에 마감하며 2거래일만에 재차 800선이 깨졌다.김소라 기자