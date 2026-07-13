충격의 ‘180만닉스’…코스피 7000선 붕괴

세줄 요약 SK하이닉스 13% 급락, 180만원대 추락

삼성전자 8% 하락, 반도체 투톱 동반 약세

코스피 6937.88, 사상 첫 7000선 붕괴

이미지 확대 오늘 SK하이닉스 주가는? SK하이닉스가 미국주식예탁증서(ADR) 상장을 통해 나스닥에 입성한 가운데 13일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에 코스피와 SK하이닉스 주가가 표시되고 있다. 이날 오전 9시 3분 기준 코스피는 35.74포인트(0.48%) 오른 7,511.68을 나타내고 있다. 2026.7.13 연합뉴스

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13일 SK하이닉스가 13% 급락하며 장중 180만원대까지 주저앉았다. 삼성전자가 8% 하락하는 등 ‘반도체 투톱’이 무너지며 코스피는 2개월여만에 7000선 아래로 내려갔다.이날 오후 12시 30분 유가증권시장에서 SK하이닉스는 13.07% 하락한 189만 5000원에 거래되고 있다.이날 하락 출발한 SK하이닉스는 오후 12시가 지나서도 반등은 커녕 낙폭을 키우고 있다.장 초반 2% 상승했던 삼성전자도 이내 하락 전환해 같은 시각 7.98% 하락하면서 26만 2250원에 거래되고 있다.SK스퀘어는 15%대, 삼성전기는 17%대, 삼성전자우는 8%대 하락 중이다. 코스피 시가총액 상위 5개 종목이 폭락하면서 코스피는 전 거래일 대비 -7.20% 하락한 6937.88을 가리키고 있다.코스피가 7000선을 밑돈 건 사상 처음으로 7000선을 돌파한 지난 5월 6일 이후 2개월여만이다.김소라 기자