충격의 ‘180만닉스’…코스피 7000선 붕괴

세줄 요약
- SK하이닉스 13% 급락, 180만원대 추락
- 삼성전자 8% 하락, 반도체 투톱 동반 약세
- 코스피 6937.88, 사상 첫 7000선 붕괴
13일 SK하이닉스가 13% 급락하며 장중 180만원대까지 주저앉았다. 삼성전자가 8% 하락하는 등 ‘반도체 투톱’이 무너지며 코스피는 2개월여만에 7000선 아래로 내려갔다.
이날 오후 12시 30분 유가증권시장에서 SK하이닉스는 13.07% 하락한 189만 5000원에 거래되고 있다.
이날 하락 출발한 SK하이닉스는 오후 12시가 지나서도 반등은 커녕 낙폭을 키우고 있다.
장 초반 2% 상승했던 삼성전자도 이내 하락 전환해 같은 시각 7.98% 하락하면서 26만 2250원에 거래되고 있다.
SK스퀘어는 15%대, 삼성전기는 17%대, 삼성전자우는 8%대 하락 중이다. 코스피 시가총액 상위 5개 종목이 폭락하면서 코스피는 전 거래일 대비 -7.20% 하락한 6937.88을 가리키고 있다.
코스피가 7000선을 밑돈 건 사상 처음으로 7000선을 돌파한 지난 5월 6일 이후 2개월여만이다.
김소라 기자
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