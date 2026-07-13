‘194만원’ 된 SK하이닉스…코스피 7000선 붕괴 위기

美 상장 후 첫 거래일 10% 급락

삼성전자 -7%·삼성전기 -15%

바이오·2차전지 등 순환매

이미지 확대 오늘 SK하이닉스 주가는? SK하이닉스가 미국주식예탁증서(ADR) 상장을 통해 나스닥에 입성한 가운데 13일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에 코스피와 SK하이닉스 주가가 표시되고 있다. 이날 오전 9시 3분 기준 코스피는 35.74포인트(0.48%) 오른 7,511.68을 나타내고 있다. 2026.7.13 연합뉴스

세줄 요약 SK하이닉스·삼성전자 급락, 반도체 투톱 흔들림

코스피 6%대 하락, 장중 7017선·사이드카 발동

외국인·기관 매도, 자금은 다른 업종으로 이동

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13일 SK하이닉스가 10%대 급락하며 194만원대까지 추락했다. 삼성전자도 6%대 급락하는 등 ‘반도체 투톱’이 무너지면서 코스피는 6%대 급락해 7000선이 무너질 위기에 놓였다.이날 오전 11시 30분 유가증권시장에서 SK하이닉스는 10.28% 하락한 195만 6000원에 거래되고 있다.3%대 하락 출발한 SK하이닉스는 이날 오전 내내 급락세를 이어가며 10.92% 내린 194만 2000원까지 밀려났다.장 초반 2%대 상승하던 삼성전자도 하락세로 돌아서 7.02% 하락한 26만 5000원까지 내려앉았다.코스피 시가총액 3위인 SK스퀘어는 13%대, 5위인 삼성전기는 15%대까지 급락했다. 삼성전자우도 6%대까지 낙폭을 키우는 등 시총 상위 종목들이 급락하면서 코스피는 6%대까지 하락해 오전 한때 7017.60까지 기록했다.오전 10시 34분에는 유가증권시장에서 매도 사이드카가 발동됐다.앞서 SK하이닉스가 미국주식예탁증서(ADR) 상장을 통해 나스닥에 입성한 지난 10일(현지시간) 공모가(149달러) 대비 12.76% 오른 168.01달러로 장을 마치며 성공적인 데뷔를 치렀지만 본주의 주가는 오히려 급락세다.SK하이닉스의 미 ADR 상장 흥행이 메모리 반도체의 ‘피크 아웃’(정점 통과) 우려를 완전히 불식시키지 못했다는 점이 반도체 관련주를 일제히 끌어내리는 것으로 해석된다.증권가에서 SK하이닉스의 2분기 영업이익이 컨센서스 대비 8% 낮을 것이라는 전망을 내놓은 것도 투심을 위축시킨 것으로 분석된다.현재까지 외국인은 1조 1300억원, 기관은 4600억원 순매도하고 있으며 개인이 1조 5600억원 순매수 중이다.코스피의 낙폭 대비 외국인과 기관의 매도세가 적은 것은 AI 주도주에서 빠져나간 자금이 다른 업종으로 흘러가는 ‘순환매’ 장세로 이어진 것으로 분석된다.이날 장 초반 현대차가 5%, LG에너지솔루션은 6%, 삼성바이오로직스는 3%대 상승하는 등 바이오와 2차전지, 자동차 등 그간 부진했던 업종들이 상승세다.코스닥 시장에서는 2차전지와 바이오, 화장품, 반도체 소부장 등이 오르며 한때 2% 상승하기도 했다.김소라 기자