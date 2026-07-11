[서울데이터랩] 미국 증시, 기술주 강세에 주요 지수 동반 상승 마감

세줄 요약 대형 기술주·반도체주 강세로 지수 동반 상승

엔비디아·메타 급등, SK하이닉스 ADR도 강세

VIX 하락으로 투자심리 안정 흐름

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10일(현지시간) 미국 증시는 대형 기술주와 일부 반도체주의 강세에 힘입어 주요 지수가 일제히 상승 마감했다. 투자심리를 보여주는 변동성지수(VIX)는 큰 폭으로 내리며 시장의 불안 완화 흐름도 나타냈다.이날 뉴욕증권거래소에서 다우존스 지수는 5만2637.01로 전일보다 149.60포인트(0.29%) 상승했다. S＆P500 지수는 7575.39로 31.75포인트(0.42%) 올랐고, 나스닥 종합지수는 2만6281.61로 74.72포인트(0.29%) 상승했다. 나스닥100 지수도 2만9825.11로 98.01포인트(0.33%) 올랐다.업종별로는 기술주와 반도체 관련 종목의 선별적 강세가 두드러졌다. 필라델피아 반도체 지수는 1만2967.16으로 7.16포인트(0.06%) 상승했다. 반면 다우운송 지수는 2만2177.86으로 5.76포인트(-0.03%) 내리며 상대적으로 부진했다.시장 변동성은 완화됐다. VIX는 15.03으로 전일보다 0.81포인트(-5.11%) 하락했다. 장중 14.96까지 내려가며 투자자들의 위험회피 심리가 다소 진정된 모습이었다.나스닥 대형주 가운데서는 엔비디아가 210.96달러로 4.03% 급등했고, 메타는 669.21달러로 5.97% 뛰었다. AMD도 2.04%, 어플라이드 머티어리얼즈는 2.35%, 시스코 시스템즈는 2.54% 상승하며 기술주 흐름을 뒷받침했다. SK하이닉스 ADR은 168.01달러로 12.76% 급등해 반도체 투자심리를 끌어올렸다.다만 대형 플랫폼주 흐름은 엇갈렸다. 애플은 315.32달러로 0.28% 하락했고, 아마존닷컴은 245.34달러로 0.69% 내렸다. 알파벳 클래스A와 클래스C도 각각 0.48%, 0.34% 하락했다. 브로드컴은 0.28%, 인텔은 2.40% 밀렸고, 램 리서치도 0.80% 하락했다.뉴욕증시 시가총액 상위 종목에서는 금융·에너지·산업재 일부가 견조한 흐름을 보였다. 제이피모간체이스는 0.30%, 뱅크오브아메리카는 0.71%, 모간스탠리는 0.07% 상승했다. 엑슨모빌은 1.03%, 셰브론은 1.35% 올랐으며, 캐터필러는 1.49%, 홈디포는 1.35%, 코카콜라는 1.04% 상승했다.반면 방어주와 헬스케어 일부 종목은 약세를 보였다. 일라이 릴리는 2.33% 하락했고 유나이티드헬스 그룹은 1.64%, 존슨앤드존슨은 0.82%, 애브비는 0.73% 내렸다. 오라클도 2.14% 하락하며 부진했다.종합하면 이날 미국 증시는 기술주 중심의 매수세가 지수 상승을 이끌었고, 위험 선호 심리 회복 속에 변동성은 낮아지는 흐름을 보였다. 다만 초대형 기술주 내부에서도 종목별 차별화가 이어지면서 향후에도 실적과 업황 기대에 따른 선택적 장세가 이어질 가능성을 시사했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자