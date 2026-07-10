[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약 삼성전자 검색 1위, 상승 마감

HLB·펩트론 하한가 급락

반도체·조선주 전반 강세

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10일 오후 3시 35분 기준 네이버 금융 검색 상위 종목에서는 삼성전자(005930)가 검색비율 21.46%로 1위를 차지했다. 삼성전자는 28만 5000원에 거래를 마치며 전일 대비 7000원(2.52%) 올랐고, 거래량은 1991만 9059주를 기록했다. 장중 29만 8000원까지 올랐으나 종가는 고가 대비 다소 낮아졌다.검색 2위는 SK하이닉스(000660)로, 검색비율은 16.13%였다. SK하이닉스는 218만 원으로 전일 대비 6000원(0.27%) 내렸다. 시가는 229만 6000원, 고가는 230만 5000원이었으나 장중 216만 6000원까지 밀리는 등 변동성이 나타났다.상위권에서는 급등락 종목도 두드러졌다. HLB(028300)는 3만 6600원으로 전일 대비 29.89% 급락하며 하한가를 기록했고, 펩트론(087010)도 11만 1600원으로 29.94% 떨어져 하한가에 마감했다. 두 종목 모두 투자자 관심이 집중되며 각각 검색 3위와 5위에 올랐다.반면 전기전자와 반도체 관련 종목은 비교적 강한 흐름을 보였다. 삼성전기(009150)는 158만 4000원으로 6.10% 상승했고, 삼성전자우(005935)는 19만 4300원으로 4.69% 올랐다. 삼성SDI(006400)도 43만 4000원으로 8.09% 상승 마감했으며, 에코프로(086520) 역시 8만 5800원으로 8.06% 올랐다. 주성엔지니어링(036930)도 7.57% 상승해 기술주 전반의 강세 분위기를 반영했다.대형주 가운데 현대차(005380)는 45만 7500원으로 2.69% 상승했고, LG전자(066570)는 18만 2400원으로 2.47% 올랐다. NAVER(035420)는 19만 1300원으로 3.74% 상승 마감했다. 한미반도체(042700)도 22만 2000원으로 3.02% 상승했고, LG이노텍(011070)은 74만 2000원으로 0.13% 강보합세를 나타냈다.조선·기계 관련 종목도 강세를 보였다. 한화오션(042660)은 8만 1300원으로 3.44% 상승했고, 삼성중공업(010140)은 2만 2350원으로 6.68% 올랐다. 두산에너빌리티(034020) 역시 7만 8100원으로 6.69% 상승해 검색 상위권에 이름을 올렸다. SK스퀘어(402340)도 140만 9000원으로 6.18% 상승했다.개별 종목 중에서는 대한광통신(010170)이 1만 2600원으로 18.31% 급등하며 높은 탄력을 보였다. 거래량도 3009만 2021주로 집계돼 검색비율 1.31%로 13위에 올랐다. 반면 금호건설(002990)은 1만 6820원으로 2.83% 하락했다.이날 검색 상위 종목 흐름은 반도체와 전기전자, 조선주 중심의 강세와 함께 바이오 일부 종목의 급락이 동시에 부각된 장세로 요약된다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자