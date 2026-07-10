[마감시황] 코스닥 837.43 마감…기관 5825억원 순매수에 5.47% 급등

세줄 요약 기관 5825억원 순매수로 코스닥 급반등

지수 837.43 마감, 장중 845.88까지 상승

상위주 강세 속 신테카바이오 상한가

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코스닥이 기관 매수세에 힘입어 하루 만에 큰 폭으로 반등했다.10일 오후 3시 30분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥은 전 거래일보다 43.43포인트(5.47%) 오른 837.43에 장을 마감했다. 지수는 807.00에 출발한 뒤 장중 845.88까지 오르며 상승폭을 키웠고, 장중 저가는 800.39를 기록했다.이날 코스닥 시장에서는 기관이 5825억원을 순매수하며 상승장을 주도했다. 반면 개인은 4246억원, 외국인은 1601억원을 각각 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래 183억원 순매수, 비차익거래 894억원 순매도로 전체 710억원 순매도를 나타냈다.시장 전반의 투자심리도 뚜렷하게 개선됐다. 상승 종목은 1488개, 하락 종목은 204개였고 보합은 43개였다. 상한가 4개, 하한가 5개가 나왔다. 거래량은 4억 8634만 5000주, 거래대금은 6조 8640억 8300만원으로 집계됐다.시가총액 상위 종목들도 대부분 강하게 올랐다. 알테오젠(196170)은 8.00% 상승한 32만 4000원, 에코프로비엠(247540)은 9.06% 오른 12만 1600원, 에코프로(086520)는 8.06% 상승한 8만 5800원에 마감했다. 주성엔지니어링(036930)은 7.57% 오른 19만 1900원, 레인보우로보틱스(277810)는 5.22% 상승한 45만 3500원을 기록했다. 원익IPS(240810)는 19.16% 오른 12만 5000원, 피에스케이(319660)는 24.44% 급등한 18만 9400원으로 마쳤다. 반면 HLB(028300)는 29.89% 내린 3만 6600원으로 급락했다.개별 종목 가운데서는 신테카바이오가 30.00% 오른 1872원으로 상한가를 기록했다. 안트로젠은 29.94%, 기가레인은 29.92%, 빛과전자는 29.89% 각각 올랐다. 예스티도 26.25% 상승했다. 신테카바이오는 클라우드 전문기업 아토리서치와 코로케이션 서비스 관련 판매·공급계약을 체결했다고 공시한 뒤 매수세가 집중됐다. 계약 금액은 64억 8000만원으로 지난해 매출액의 188.96% 규모다.하락 종목에서는 HLB제약이 29.98% 내린 8570원으로 하한가를 기록했고, 펩트론은 29.94% 떨어진 11만 1600원에 마감했다. HLB는 29.89%, HLB생명과학은 29.87%, HLB이노베이션은 29.82% 각각 하락했다. 특히 HLB는 시가총액 상위 종목 가운데서도 낙폭이 가장 컸다.이달부터 코스닥 시장에서는 상장폐지 시가총액 기준이 200억원으로 높아졌고 내년부터는 300억원으로 추가 강화된다. 동전주, 반기 기준 완전자본잠식, 공시 위반 관련 요건도 함께 강화되면서 상장 유지 부담은 한층 커졌다. 시장에서는 거래 부진과 재무 여건이 취약한 기업들의 부담이 커질 수 있다는 관측과 함께, 자진 상장폐지 추진 과정에서 공개매수 가격이나 정리매매 절차를 둘러싼 소액주주 불확실성도 부각되고 있다.최근 5거래일 흐름을 보면 코스닥은 6일 847.07에서 7일 831.23, 8일 785.00까지 밀린 뒤 9일 794.00으로 소폭 반등했고 이날 837.43으로 급반등했다. 이날 종가는 52주 최저치인 766.57을 크게 웃돌았지만 52주 최고치 1229.42와는 여전히 격차가 남아 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자