[마감시황] 코스피, 기관 순매수에 2.52% 올라 7475.94 마감

세줄 요약 기관 1조원대 순매수, 코스피 상승 견인

삼성전자·KB금융 등 대형주 강세 확대

코스닥 동반 급등, 반도체 기대 확산

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

10일 오후 3시 30분 기준, 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일보다 184.03포인트(2.52%) 오른 7475.94에 장을 마감했다. 지수는 7552.49로 출발한 뒤 장중 7704.93까지 올랐고, 저가는 7429.51을 기록했다.이날 유가증권시장에서 거래량은 4억 4952만 9000주, 거래대금은 31조 1575억 8100만 원으로 집계됐다. 상승 종목은 802개, 하락 종목은 92개였으며 보합은 19개였다. 상한가 종목은 6개, 하한가 종목은 없었다.수급별로는 기관이 1조 1319억 원을 순매수하며 지수 상승을 주도했다. 개인은 7728억 원, 외국인은 3226억 원을 각각 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래가 959억 원 순매수였지만 비차익거래가 1029억 원 순매도를 나타내며 전체적으로 70억 원 순매도를 기록했다.시가총액 상위 종목에서는 삼성전자(005930)가 28만 5000원으로 2.52% 올랐고, 삼성전자우(005935)는 4.69% 상승한 19만 4300원에 마감했다. 삼성전기(009150)는 6.10%, 삼성바이오로직스(207940)는 5.28%, KB금융(105560)은 7.58%, LG에너지솔루션(373220)은 3.99%, 현대차(005380)는 2.69%, 삼성생명(032830)은 4.45% 상승했다. 반면 SK하이닉스(000660)는 218만 원으로 0.27% 내렸다.반도체와 대형주 중심의 매수세가 지수를 끌어올린 가운데 미국 기술주 강세가 투자심리 개선에 힘을 보탰다. 코스닥도 5% 넘게 오르며 중소형주까지 상승 흐름이 확산됐다. 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 오후 3시 30분 기준 1501.4원으로 전날 주간거래 종가보다 4.7원 내렸다.최근 국내 증시는 인공지능 확산에 따른 반도체 업황 기대와 맞물려 개인 투자 참여가 확대되는 흐름도 이어지고 있다. 주식 선호도가 부동산을 앞서는 분위기가 형성된 데다 20대와 30대 투자자 비중이 커지면서 시장 체력이 이전과 달라졌다는 평가가 나온다. 다만 반도체 쏠림이 심화될 경우 향후 변동성이 다시 확대될 가능성은 경계 요인으로 남는다.개별 종목별로는 금호타이어가 상한가인 7800원, 대구백화점이 상한가인 4705원, 디와이에이가 상한가인 1063원, 한성기업이 상한가인 8460원, 에이엔피가 상한가인 378원으로 마감하며 상승률 상위를 차지했다. 반면 HLB글로벌은 26.50% 급락한 1187원에 마감했고, 미스토홀딩스는 14.79%, 에스원은 10.98%, 미원상사는 10.45%, 메타케어는 9.94% 내렸다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자