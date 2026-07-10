[서울데이터랩]코스피 거래상위 종목 강세…금호타이어 상한가, 삼성전자·SK하이닉스도 상승

세줄 요약 거래상위 종목 전반 강세, 매수세 확산

금호타이어 상한가, 광전자·선도전기 급등

삼성전자·SK하이닉스 상승, 대형주 견조

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10일 오후 12시 30분 기준 코스피 거래 상위 종목들이 전반적으로 강세를 보이고 있다. 상위권에 이름을 올린 종목 다수가 두 자릿수 상승률을 기록하면서 장중 매수세가 확산하는 모습이다.거래량 기준으로는 금호전기(001210)가 4362만 2615주로 가장 활발하게 거래됐다. 금호전기는 1425원으로 전일 대비 109원 올라 8.28% 상승했다. 이어 금호타이어(073240)가 2156만 2246주를 기록했고, 주가는 7800원으로 가격제한폭까지 치솟으며 30.00% 상승했다. 금호건설(002990)은 1732만 6902주로 뒤를 이었고 1만 7800원으로 2.83% 올랐다.상승률 상위 종목에서는 금호타이어가 가장 두드러졌다. 이어 광전자(017900)가 7230원으로 28.19%, 선도전기(007610)가 5520원으로 26.61%, 모나미(005360)가 2130원으로 24.78%, 주성코퍼레이션(109070)이 1683원으로 21.96% 상승했다. 대원전선(006340)도 1만 1360원으로 17.96%, 후성(093370)은 1만 3920원으로 17.57% 오르며 강한 탄력을 나타냈다.대형주 흐름도 견조했다. 삼성전자(005930)는 29만 2000원으로 5.04% 상승했고 거래대금은 3370억 582만 원을 기록했다. SK하이닉스(000660)는 223만 원으로 2.01% 올랐으며, 거래대금 6919억 310만 원으로 장중 거래대금 1위를 나타냈다. 한화생명(088350)은 4760원으로 12.13%, GS건설(006360)은 3만 2350원으로 10.60%, 대우건설(047040)은 1만 7630원으로 9.91% 상승해 금융·건설주도 강세 흐름에 동참했다.이 밖에 흥아해운(003280)은 1753원으로 7.35%, 진흥기업(002780)은 881원으로 6.02%, 남선알미늄(008350)은 1082원으로 4.64%, 다스코(058730)는 5080원으로 2.42%, 한온시스템(018880)은 3655원으로 2.38% 상승했다. 거래 상위권 종목 전반에서 매수 우위가 이어지면서 장중 투자심리가 비교적 양호한 상태를 유지하고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자