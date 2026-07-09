반도체주 멀미에… 금융주로 눈 돌리는 증시

2분기 호실적·금리인상 가능성

코스피, 등락 거듭하다 7290선

세줄 요약 반도체주 변동성 확대, 투자 피로감 심화

은행주 2분기 호실적 기대, 대안 부상

기준금리 인상·자사주 매입 기대 반영

2026-07-10 B1면

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최근 ‘롤러코스피’(롤러코스터+코스피) 장세가 이어지는 가운데 2분기 호실적이 예상되는 은행주가 반도체주의 높은 변동성을 피할 대안으로 주목받고 있다.은경완 신한투자증권 연구원은 9일 보고서에서 “2분기 실적 시즌을 앞두고 기관투자가를 중심으로 은행주에 대한 관심이 커지고 있다”며 은행 업종에 대한 긍정적인 시각을 유지했다.반도체주 변동성에 대한 피로감과 7월 기준금리 인상 가능성이 은행주 강세를 뒷받침할 것이라는 분석이다. 은 연구원은 “주가가 전고점에 근접해 심리적 부담은 있지만, 높아진 자기자본이익률(ROE)을 바탕으로 추가 상승할 가능성이 크다”고 전망했다.은행주는 최근 등락을 반복하면서도 우상향 흐름을 이어가고 있다. KB금융 주가는 이날 전장보다 0.23% 오른 17만 1400원에 마감했다. 지난달 말(15만 9000원)과 비교하면 7.80% 상승했다. 같은 기간 신한지주(+9.60%), 하나금융지주 (+6.98%) 우리금융지주(+3.62%) 등도 올랐다. 이들 4대 금융지주는 올해 상반기 11조원이 넘는 실적을 올릴 것으로 예상된다.은 연구원은 특히 “KB금융과 하나금융지주는 각각 7000억원과 5000억원 이상의 추가 자사주 매입 및 소각을 발표하며 시장 기대치에 부응할 전망”이라고 덧붙였다.한편, 코스피는 이날 장중 등락을 거듭하다 전날보다 45.12포인트(0.62%) 오른 7291.91로 거래를 마쳤다. 장중 한때 7543.86까지 뛰며 7500선을 넘었으나, 이후 상승 폭을 반납해 7063.76까지 밀리기도 했다.삼성전자는 전장보다 0.18% 오른 27만 8000원에 장을 마쳤다. SK하이닉스 종가는 전장보다 5.30% 오른 218만 6000원이다. 간밤 뉴욕증시에서 반도체주 상승이 이들 종목의 반등으로 이어졌으나, 중동 불안 심화로 상승 폭은 제한된 것으로 분석된다.황인주 기자