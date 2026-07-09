[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약 반도체·대형 기술주 검색 집중, 관심 쏠림

SK하이닉스 급등, 삼성전자 소폭 상승 마감

금호건설·네이처셀 등 개별주 급등세

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9일 오후 3시 35분 기준 네이버 금융 검색상위 종목에서는 반도체와 대형 기술주를 중심으로 관심이 쏠린 가운데 개별 종목별 주가 흐름은 뚜렷하게 엇갈렸다. 검색비율 1위는 삼성전자(005930)로 22.99%를 기록했고, 2위 SK하이닉스(000660)가 18.08%로 뒤를 이었다.검색 1위 삼성전자는 27만8000원으로 전일 대비 500원(0.18%) 상승 마감했다. 장중에는 28만8500원에 출발해 29만1500원까지 올랐지만, 이후 26만7500원까지 밀리는 등 변동성이 컸다. 삼성전자우(005935)는 18만5600원으로 0.70% 내렸다.SK하이닉스는 218만6000원으로 11만원(5.30%) 급등하며 검색 상위 종목 가운데 대표적인 강세주로 부각됐다. 장중 고가는 227만원, 저가는 209만1000원이었다. 한미반도체(042700)도 8.18% 오른 21만5500원, 주성엔지니어링(036930)은 11.50% 상승한 17만8400원에 마감해 반도체 장비주 전반의 강세 흐름이 이어졌다.반면 시가총액 상위 소비재·IT 일부 종목은 부진했다. 현대차(005380)는 44만5500원으로 3.68% 하락했고, LG전자(066570)는 17만8000원으로 9.09% 급락했다. NAVER(035420)도 18만4400원으로 4.31% 밀렸고, 한화오션(042660) 역시 4.15% 하락한 7만8600원에 거래를 마쳤다.금호건설(002990)은 1만7310원으로 23.64% 치솟으며 높은 검색 관심을 받았다. 거래량은 2506만여주로 크게 늘었다. SK스퀘어(402340)도 4.49% 오른 132만7000원, HLB(028300)는 4.19% 상승한 5만2200원, LS ELECTRIC(010120)은 3.22% 오른 18만9400원으로 장을 마감했다. 에코프로(086520)는 1.79% 상승한 7만9400원, 삼성전기(009150)는 0.95% 오른 149만3000원을 기록했다.개별 재료성 종목의 급등세도 두드러졌다. 네이처셀(007390)은 가격제한폭까지 오른 2만8250원에 마감하며 29.89% 상승했고, 한성기업(003680)도 29.94% 오른 6510원으로 상한가를 기록했다. 금호전기(001210)는 1.08% 상승에 그쳤지만 거래량이 1억4141만주를 웃돌며 단기 매매 수요가 집중됐다.이날 검색상위 종목군은 반도체와 일부 중소형 개별주로 매수세가 유입된 반면, 자동차·2차전지·인터넷 대형주에는 차익실현 압력이 나타난 모습이었다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자