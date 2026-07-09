“4일만의 빨간불” SK하이닉스 5%↑…삼성전자도 ‘양전’

외국인·기관 ‘쌍끌이 매수’에 반등
9일 코스피가 4거래일 만에 ‘빨간불’을 켜며 급락세를 멈췄다. SK하이닉스가 5%대 급등하며 지수를 끌어올렸고, 삼성전자도 상승 마감했다.
이날 코스피는 전 거래일 대비 45.12포인트(0.62%) 오른 7291.91에 마감했다. 장 초반 ‘삼전닉스’가 급등하며 7400선까지 치솟았지만, 오후를 전후해 하락 전환했다 소폭 상승한 채 거래를 마쳤다.
유가증권시장에서 개인 투자자가 1조 3272억원어치를 쏟아냈지만 외국인이 1349억원, 기관이 1조 2870억원을 사들이며 지수를 지탱했다. 이로서 지난 3거래일간 이어진 급락세에는 일단 제동이 걸렸다.
삼성전자는 0.18% 오른 27만 8000원에 장을 마감했다. SK하이닉스는 5.30% 급등한 218만 6000원에 마치며 ‘200만원선’을 사수한 채 반등했다.
간밤 미 뉴욕증시에서 반도체주가 상승하자 코스피는 모처럼 급등 출발했다. 전날 엔비디아가 3%대, 브로드컴이 4%대 급등하는 등 반도체주가 일제히 올라 필라델피아 반도체지수가 2.23% 상승했다.
미 증시의 훈풍이 코스피에도 이어져 3%대 상승 출발한 뒤 4%대까지 상승폭을 높였다. 삼성전자는 5%대, SK하이닉스는 9%대까지 치솟으며 지수를 끌어올렸다.
그러나 12시를 전후해 삼성전자가 하락 전환했고, SK하이닉스도 상승폭을 대부분 반납했다. 이후 오후 들어 SK하이닉스가 다시 상승폭을 키웠고, 삼성전자도 ‘빨간불’을 켠 채 거래를 마쳤다.
코스피 시가총액 상위 종목 가운데 SK스퀘어(+4.49%), 삼성전기(+0.95%) 등은 상승했지만, 현대차(-3.68%), LG에너지솔루션(-0.63%), 삼성생명(-5.78%) 등은 하락하는 등 업종별로 희비가 엇갈렸다.
코스닥 지수는 9.00포인트(1.15%) 오른 794.00으로 장을 마쳤다.
김소라 기자
세줄 요약
- 코스피, 4거래일 만에 상승 전환
- SK하이닉스 5%대 급등, 삼성전자도 상승
- 외국인·기관 매수에 지수 방어
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