[서울데이터랩]코스피 거래상위 종목 혼조…한성기업 상한가·금호건설 급등, 금호타이어는 14%대 약세

세줄 요약 거래상위 종목 혼조, 중소형주 급등락 확대

한성기업 상한가, 금호건설·흥아해운 강세

금호타이어·금호전기 약세, 대형주도 엇갈림

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9일 오후 12시 30분 기준 코스피 시장에서는 거래 상위 종목들이 뚜렷한 종목별 차별화 흐름을 나타내고 있다. 거래량 상위권에서는 중소형주를 중심으로 급등락이 이어지는 가운데, 대형 반도체주도 서로 다른 방향으로 움직이며 혼조세를 보였다.가장 많은 거래량을 기록한 종목은 금호전기(001210)로 5538만 1363주가 거래됐지만 주가는 1192원으로 전일 대비 8.45% 하락했다. 흥아해운(003280)은 3533만 2816주가 손바뀜하며 6.77% 오른 1719원을 나타냈고, 다스코(058730)는 2416만 42주 거래 속에 4.33% 내린 4975원에 거래됐다.대형주 가운데서는 삼성전자(005930)가 1595만 7458주 거래되며 거래대금 4조5088억5500만원으로 높은 관심을 받았지만 주가는 27만 4750원으로 0.99% 하락했다. 반면 SK하이닉스(000660)는 328만 447주가 거래되는 동안 거래대금 7조2352억5500만원을 기록했고, 주가는 214만 7000원으로 3.42% 상승해 반도체 대형주 내에서도 온도 차를 보였다.상승 종목 중에서는 한성기업(003680)의 탄력이 가장 두드러졌다. 한성기업은 307만 8402주 거래되며 29.94% 오른 6510원으로 상한가를 기록했다. 금호건설(002990)도 1246만 5865주가 거래되며 11.64% 급등한 1만 5630원을 나타냈고, 흥아해운과 후성(093370)은 각각 6.77%, 6.42% 상승했다. 한국석유(004090) 역시 6.50% 오른 1만 1630원으로 강세를 보였다.반면 하락 폭이 큰 종목도 적지 않았다. 금호타이어(073240)는 620만 7440주 거래되며 14.53% 하락한 5470원으로 낙폭이 두드러졌고, 금호전기와 진흥기업(002780)도 각각 8.45%, 7.07% 내렸다. LG디스플레이(034220)는 6.41% 하락한 1만 520원, 대한항공(003490)은 4.44% 내린 2만 6900원, 한온시스템(018880)은 4.20% 하락한 3425원에 거래됐다.업종별로는 건설주의 엇갈린 흐름도 눈에 띄었다. 금호건설이 급등한 반면 대우건설(047040)은 2.53% 내린 1만 5430원을 기록했고, 조선주인 한화오션(042660)도 3.17% 하락한 7만 9400원에 머물렀다. 시장에서는 거래 상위 종목군을 중심으로 수급이 빠르게 이동하며 개별 재료에 따른 단기 변동성이 확대되는 모습이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자