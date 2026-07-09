[서울데이터랩]코스닥 시총 상위주 장중 혼조…HLB·심텍 급등, 알테오젠·에코프로비엠 약세

세줄 요약 코스닥 시총 상위주 장중 혼조세 전개

2차전지 대형주 약세, 바이오·반도체 강세

HLB·심텍 급등, 알테오젠·에코프로비엠 하락

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9일 오후 12시 25분 기준 코스닥 시가총액 상위 종목들은 혼조 흐름을 나타내고 있다. 시가총액 최상단에 위치한 알테오젠(196170)은 30만4000원으로 전일 대비 9500원(-3.03%) 하락했고, 에코프로비엠(247540)은 11만400원으로 2200원(-1.95%) 내렸다. 에코프로(086520)도 7만7900원으로 100원(-0.13%) 밀리며 2차전지 대형주 전반이 다소 부진한 모습이다.반면 제약·바이오와 반도체 일부 종목에는 매수세가 유입됐다. HLB(028300)는 5만2900원으로 2800원(+5.59%) 오르며 시총 상위주 가운데 두드러진 상승률을 기록했고, 삼천당제약(000250)도 19만1300원으로 2300원(+1.22%) 상승했다. 디앤디파마텍(347850)은 8만5200원으로 3000원(+3.65%) 올랐지만, 에이비엘바이오(298380)는 7万9600원(-2.33%), 리가켐바이오(141080)는 11만9600원(-0.66%), 펩트론(087010)은 15만3300원(-4.43%)으로 약세를 보이며 바이오 내에서도 종목별 온도차가 컸다.반도체 장비·소부장에서는 주성엔지니어링(036930)이 16만3200원으로 3200원(+2.00%) 상승했고, 유진테크(084370)도 13만9800원으로 4600원(+3.40%) 올랐다. 심텍(222800)은 11만3800원으로 9200원(+8.80%) 급등하며 강한 탄력을 보였고, 파두(440110)도 7만원으로 5300원(+8.19%) 뛰었다. 반면 원익IPS(240810)는 10만2100원(-0.58%), 이오테크닉스(039030)는 34만3000원(-0.58%), 피에스케이(319660)는 14만4300원(-4.69%)으로 엇갈린 흐름을 나타냈다.기타 시총 상위주 가운데 레인보우로보틱스(277810)는 42만3000원으로 5500원(-1.28%) 하락했고, 코오롱티슈진(950160)은 8만6500원으로 500원(-0.57%) 내렸다. 리노공업(058470)은 6만9700원으로 500원(+0.72%) 상승했으며, 파마리서치(214450)는 31만8500원으로 8500원(-2.60%) 밀렸다.거래 측면에서는 주성엔지니어링이 152만9516주로 가장 활발한 거래를 보였고, 디앤디파마텍 131만8843주, 에코프로 98만2820주, 원익IPS 95만2068주, HLB 89만5908주 순으로 거래가 집중됐다. 외국인 비율은 유진테크 37.28%, 리노공업 32.25%, 이오테크닉스 29.71%, 파두 29.54% 등에서 상대적으로 높게 나타났다.장중 코스닥 시총 상위주는 2차전지 약세와 바이오·반도체 개별 강세가 맞물리며 뚜렷한 순환매 장세를 보이고 있다. 투자자들은 업종 전반의 방향성보다 실적 기대와 수급 변화에 따라 종목별 대응에 나서는 모습이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자