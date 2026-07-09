[서울데이터랩]코스닥 거래상위 종목 혼조세…데이타솔루션 상한가·랩지노믹스 급등

세줄 요약 코스닥 거래상위 종목 혼조세 전개

데이타솔루션 상한가, 랩지노믹스 급등

흥구석유 거래대금 1위, 순환매 확대

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9일 오후 12시 35분 기준 코스닥 시장에서는 거래 상위 종목을 중심으로 종목별 주가 흐름이 엇갈리는 모습이다. 거래량 상위권에는 흥구석유(024060), 매드업(0039P0), 대한광통신(010170), 오픈베이스(049480), 레몬헬스케어(365660) 등이 이름을 올렸고, 일부 종목은 두 자릿수 상승률을 기록하며 단기 매수세가 집중됐다.가장 눈에 띄는 종목은 데이타솔루션(263800)이다. 데이타솔루션은 7720원으로 전일 대비 29.97% 올라 상한가를 기록했고, 거래량은 592만 6037주를 나타냈다. 매수 호가는 7720원, 매도 호가는 0원으로 집계돼 상한가에 매도 대기 물량이 사실상 비어 있는 모습이다.랩지노믹스(084650)도 874원으로 26.12% 급등했고, 비엘팜텍(065170)은 3805원으로 26.41% 상승했다. 레이저쎌(412350) 역시 5130원으로 16.19% 오르며 강세를 보였다. 흥구석유는 1만 1800원으로 13.03% 상승한 가운데 거래량 1507만 1499주로 가장 활발한 거래를 기록했다. 씨이랩(189330)은 1만 4090원으로 11.65%, 한성크린텍(066980)은 2085원으로 9.11%, 매드업은 8250원으로 8.55% 각각 올랐다.이 밖에 오픈베이스는 2045원으로 7.63%, 마키나락스(477850)는 2만 9100원으로 7.38%, 레몬헬스케어는 1만 760원으로 5.59%, 빛과전자(069540)는 1755원으로 5.28%, 세림B＆G(340440)는 971원으로 5.09%, 우리기술(032820)은 1만 260원으로 4.59%, 대한광통신은 1만 690원으로 3.38%, 스트라드비젼(475040)은 4595원으로 3.03% 각각 상승했다.반면 하락 종목도 적지 않았다. 강동씨앤엘(198440)은 1782원으로 7.19% 내렸고, 서산(079650)은 5010원으로 6.88% 하락했다. 에스와이(109610)는 2380원으로 4.99%, PS일렉트로닉스(332570)는 5480원으로 3.52% 각각 밀렸다. 거래 상위 종목군 내에서도 상승 종목과 하락 종목이 혼재하면서 전반적으로 개별 재료에 따른 순환매 양상이 이어지는 분위기다.거래대금 기준으로는 흥구석유가 1765억 3100만원으로 가장 많았고, 마키나락스가 1472억 7400만원, 대한광통신이 908억 2900만원, 레몬헬스케어가 771억 8700만원, 매드업이 761억 6200만원으로 뒤를 이었다. 단기적으로 거래량과 거래대금이 동시에 몰린 종목 중심의 변동성 확대 국면이 이어지고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자