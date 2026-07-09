[서울데이터랩]시총 상위주 장중 약세…SK하이닉스만 상승, 한화에어로 10%대 급락

세줄 요약 코스피 시총 상위주 전반 약세 흐름

SK하이닉스만 상승, 대형주 차별화

한화에어로스페이스 10%대 급락

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9일 오후 12시 30분 기준 코스피 시가총액 상위 종목들은 전반적으로 약세를 나타내고 있다. 대다수 종목이 하락세를 보이는 가운데 반도체 대형주인 SK하이닉스(000660)만 상승 흐름을 이어가며 시장 내 차별화 양상을 보였다.시가총액 1위 삼성전자(005930)는 26만 8500원으로 전일 대비 9000원(-3.24%) 하락했다. 거래량은 1526만 9239주로 상위주 가운데 가장 활발했다. 반면 SK하이닉스는 209만 9000원으로 2만 3000원(+1.11%) 오르며 주요 대형주 중 유일한 상승 종목으로 집계됐다. SK스퀘어(402340)는 126만 1000원(-0.71%), 삼성전자우(005935)는 18만 3200원(-1.98%)을 기록했다.전기전자와 자동차 업종의 낙폭도 두드러졌다. 삼성전기(009150)는 142만 원으로 5만 9000원(-3.99%) 내렸고, 현대차(005380)는 43만 4000원으로 2만 8500원(-6.16%), 기아(000270)는 14만 5600원으로 1만 1200원(-7.14%) 하락했다. 현대모비스(012330) 역시 45만 6500원으로 3만 2000원(-6.55%) 밀리며 자동차 관련 대형주 전반에 매도 압력이 확산됐다.방산과 보험주 낙폭은 더 컸다. 한화에어로스페이스(012450)는 93만 1000원으로 11만 원(-10.57%) 급락해 상위 종목 중 가장 큰 하락률을 나타냈다. 삼성생명(032830)도 31만 8500원으로 2만 7500원(-7.95%) 떨어졌고, 삼성물산(028260)은 37만 5500원(-4.94%), 삼성바이오로직스(207940)는 130만 6000원(-4.18%), HD현대중공업(329180)은 49만 6000원(-4.06%)으로 약세를 보였다.금융주도 일제히 내림세다. KB금융(105560)은 16만 9700원으로 1300원(-0.76%) 하락했고, 신한지주(055550)는 10만 4400원(-2.70%), 하나금융지주(086790)는 11만 9500원(-2.29%)을 기록했다. 외국인 비율은 KB금융이 79.60%, 삼성전자우가 76.33%, 하나금융지주가 68.24%, 신한지주가 61.46%, SK하이닉스가 50.05%로 높게 나타났다.이 밖에 LG에너지솔루션(373220)은 31만 3500원(-0.63%)으로 비교적 낙폭이 제한됐고, 두산에너빌리티(034020)는 7만 1800원(-2.97%), SK(034730)는 59만 원(-1.01%), 셀트리온(068270)은 17만 1250원(-3.14%)에 거래됐다. 시총 상위주 전반이 약세를 보이는 가운데 장중 수급과 업종별 순환매에 따라 종목별 변동성은 이어질 것으로 보인다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자