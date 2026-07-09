[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약 삼성전자·SK하이닉스 검색 상위, 반도체 강세 주도

삼성전기·한미반도체·SK스퀘어 동반 상승

LG전자·현대차·NAVER 등은 약세, 종목별 차별화

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9일 오전 9시 5분 기준 네이버 금융 검색 상위 종목에서는 반도체와 대형 기술주를 중심으로 매수세가 유입되며 종목별 주가 흐름이 엇갈렸다. 검색 비율 상위에는 삼성전자(005930)와 SK하이닉스(000660)가 나란히 자리하며 개장 초반 투자자 관심이 집중됐다.검색 1위 삼성전자는 검색 비율 26.40%를 기록했고 주가는 전일 대비 9500원 오른 28만 7000원으로 3.42% 상승했다. 장중 시가는 28만 8500원, 고가는 29만 원, 저가는 28만 5000원이다. 검색 2위 SK하이닉스는 검색 비율 18.70%로 집계됐으며 14만 9000원 오른 222만 5000원으로 7.18% 강세를 나타냈다. 시가는 222만 8000원, 장중 고가는 225만 5000원, 저가는 220만 9000원이다.반도체 및 전기전자 관련 종목의 강세도 두드러졌다. 삼성전기(009150)는 5.27% 오른 155만 7000원, 한미반도체(042700)는 3.92% 상승한 20만 7000원에 거래됐다. SK스퀘어(402340)도 7.17% 오른 136만 1000원으로 강한 상승세를 보였다. 반면 LG전자(066570)는 5.11% 내린 18만 5800원으로 낙폭이 컸고, LG이노텍(011070)은 0.39% 하락한 76만 원, 삼성SDI(006400)는 1.82% 내린 40만 4500원을 기록했다.조선·기계와 자동차 관련 종목은 혼조세였다. 한화오션(042660)은 1.95% 내린 8만 400원, 현대차(005380)는 2.49% 하락한 45만 1000원에 거래됐다. 삼성중공업(010140)은 1.42% 오른 2만 1450원으로 상승 흐름을 보였고, 두산에너빌리티(034020)는 7만 4000원으로 보합권에 머물렀다. LS ELECTRIC(010120)은 0.22% 내린 18만 3100원을 나타냈다.인터넷·2차전지·바이오 종목에서는 NAVER(035420)가 1.09% 하락한 19만 600원, 에코프로(086520)는 0.13% 내린 7만 7900원, 알테오젠(196170)은 0.96% 하락한 31만 500원에 거래됐다. HLB(028300)는 0.20% 오른 5만 200원으로 강보합을 나타냈다.개별 종목 가운데서는 금호건설(002990)이 16.86% 급등한 1만 6360원으로 가장 강한 탄력을 보였다. 거래량도 143만 2666주로 상위권 종목 가운데 활발했다. 흥구석유(024060)는 5.08% 오른 1만 970원으로 올랐고, 금호타이어(073240)는 7.03% 내린 5950원으로 약세가 두드러졌다.개장 초반 검색 상위 종목군은 반도체 대형주가 지수 분위기를 주도하는 가운데 업종별 차별화가 뚜렷한 모습이다. 특히 삼성전자와 SK하이닉스에 대한 관심이 압도적으로 집중되면서 시장 자금이 실적 기대가 반영된 주도주로 쏠리는 양상이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자