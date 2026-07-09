[서울데이터랩]코스피, 7,486.64로 출발 후 7,485.30…반도체 강세에 3%대 반등

세줄 요약 전날 급락 뒤 코스피 장 초반 3%대 반등

반도체 대형주 강세, 외국인·기관 순매수

연기금 부담 완화와 저가 매수 유입

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간밤 급락 충격을 딛고 코스피가 장 초반 3% 넘게 반등하고 있다. 반도체 대형주가 지수 반등을 이끄는 가운데 외국인과 기관이 동반 매수에 나서며 투자심리를 끌어올리는 모습이다.9일 오전 9시 10분 기준, 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일보다 238.51포인트(3.29%) 오른 7,485.30을 나타냈다. 지수는 7,486.64로 출발한 뒤 장중 7,500.42까지 올랐고, 장중 저점은 7,433.38이었다.전날 코스피는 409.52포인트(-5.35%) 급락한 7,246.79로 마감했지만 이날은 낙폭 과대 인식과 대형 반도체주 중심의 매수세가 유입되며 반등 흐름을 보이고 있다. 최근 흐름을 보면 7월 3일 8,088.34까지 올랐던 코스피는 7월 7일 7,656.31, 7월 8일 7,246.79로 밀린 뒤 이날 되돌림 장세를 연출 중이다.수급은 외국인과 기관이 받치고 있다. 투자자별로 외국인은 854억 원, 기관은 1,763억 원 순매수하고 있으며 개인은 2,562억 원 순매도 중이다. 프로그램 매매는 차익 720억 원, 비차익 387억 원으로 전체 1,108억 원 순매수를 기록하고 있다.시가총액 상위 종목에서는 반도체와 정보기술주 강세가 두드러졌다. SK하이닉스(000660)는 8.43% 오른 2,251,000원, 삼성전자(005930)는 4.32% 오른 289,500원, 삼성전자우(005935)는 4.76% 오른 195,800원, 삼성전기(009150)는 6.15% 오른 1,570,000원, SK스퀘어(402340)는 7.40% 오른 1,364,000원에 거래되고 있다. 반면 현대차(005380)는 2.81%, LG에너지솔루션(373220)은 1.27%, 삼성생명(032830)은 3.76%, 삼성바이오로직스(207940)는 1.47% 내렸다.개별 종목별로는 금호건설이 21.21% 오른 16,970원으로 급등했고 삼화전자는 18.02% 오른 3,635원, 코리아써키트는 7.72% 오른 69,800원을 기록했다. 반대로 플레이그램은 11.80% 내린 1,600원, 진흥기업2우B는 8.71% 내린 3,825원, 영흥은 8.17% 내린 1,956원에 거래됐다.시장에서는 연기금발 수급 부담 완화도 반등 배경으로 거론된다. 7월 8일 종가 기준 국민연금의 국내 주식 비중은 26.3%로 집계돼 전략적 자산배분 허용 상단인 26.8% 범위 안으로 들어온 상태다. 이에 따라 최근 시장이 우려했던 기계적 매도 가능성은 이전보다 낮아졌다는 평가가 나온다.가격 부담이 크게 낮아진 점도 증시에 우호적으로 작용하고 있다. 전일 종가 7,246.79 기준 코스피의 12개월 선행 PER은 6.25배로, 2005년 이후 최저 수준으로 제시됐다. 고점 대비 낙폭도 코스피 20.49%, 코스닥 35.98%에 달해 단기 급락 이후 저가 매수 유인이 부각된 것으로 풀이된다.외국인 매매의 핵심 변수로는 여전히 반도체 업황이 꼽힌다. 메모리 업황 개선 기대가 이어지는 가운데 외국인 수급도 반도체 실적 사이클에 연동되는 흐름을 보여왔다는 점에서 이날 SK하이닉스와 삼성전자 중심의 강세는 지수 반등의 지속 가능성을 가늠할 주요 단서가 될 전망이다. 다만 전체 종목 수로는 상승 363개, 하락 462개, 보합 58개로 하락 종목이 더 많아 지수 반등이 대형주 중심으로 전개되고 있음을 보여준다.거래량은 4,679만 주, 거래대금은 3조 2869억 600만 원으로 집계됐다. 52주 최고는 9,385.59, 52주 최저는 3,079.27이다. 시장은 전날 급락에 따른 기술적 반등 성격과 함께 반도체 주도주 흐름, 외국인 매수 지속 여부를 중심으로 장중 변동성을 이어갈 것으로 보인다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자