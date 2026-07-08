[서울데이터랩]코스피 거래상위 종목 혼조세…금호전기 상한가, SK하이닉스·LG전자 강세

세줄 요약 금호전기 거래량 1위, 상한가 기록

SK하이닉스·LG전자 강세, 반도체 차별화

삼성전자·건설·조선주 약세 흐름

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8일 오후 12시 30분 기준 코스피 거래상위 종목들은 종목별로 혼조 흐름을 보였다. 거래량 상위권에서는 금호전기(001210)가 가격제한폭까지 치솟았고, SK하이닉스(000660)와 LG전자(066570), LG디스플레이(034220) 등 대형 기술주 일부는 강세를 나타냈다. 반면 삼성전자(005930)와 삼성중공업(010140), 대우건설(047040), 후성(093370) 등은 약세를 보였다.거래량 1위는 금호전기로 4557만5332주가 손바뀜되며 상한가인 1302원을 기록했다. 진흥기업(002780)은 2023만8598주가 거래되며 942원으로 0.21% 내렸고, 삼성전자는 1773만4865주가 거래되며 29만500원으로 1.86% 하락했다. 금호타이어(073240)는 1331만5578주로 6300원, 0.47% 약세를 보였다.상승 종목도 적지 않았다. 다스코(058730)는 4.63% 오른 4185원, 삼호개발(010960)은 3.46% 상승한 4335원, LG디스플레이는 4.04% 오른 1만1320원에 거래됐다. 일성건설(013360)도 3.11% 상승한 1987원을 기록했다. 특히 SK하이닉스는 369만5823주 거래와 함께 228만1000원으로 3.63% 올랐고, LG전자는 5.18% 상승한 19만8900원으로 거래됐다.반면 낙폭이 큰 종목도 눈에 띄었다. 대원전선(006340)은 9.24% 급락한 1만210원, 이월드(084680)는 11.37% 내린 686원, 후성은 4.40% 하락한 1만1080원을 나타냈다. 대우건설은 3.33% 밀린 1만6260원, 삼성중공업은 3.56% 하락한 2만1650원, 대한항공(003490)은 2.06% 내린 2만8550원에 거래됐다.거래대금 기준으로는 SK하이닉스가 8조2812억6500만원으로 가장 많았고, 삼성전자가 5조1540억700만원으로 뒤를 이었다. 이어 LG전자가 4503억3600만원, 대한항공이 852억9300만원, 금호타이어가 844억1400만원 수준을 기록했다. 시가총액 상위 대형주 가운데서는 삼성전자와 SK하이닉스의 방향이 엇갈리면서 반도체주 내 차별화가 나타났다.전반적으로 장중 코스피 거래상위 종목군은 개별 재료에 따라 주가가 크게 엇갈리는 모습이다. 초고거래량이 몰린 중소형주와 함께 반도체, 전자, 건설, 조선 등 업종 대표주가 동시에 상위권에 이름을 올리며 수급 분산 양상이 이어지고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자