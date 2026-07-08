[서울데이터랩] 코스닥, 개장 직후 2% 넘게 하락…외국인 매도에 반도체 충격

세줄 요약 외국인 매도와 반도체 약세에 코스닥 급락

기관 순매수에도 하락 종목 우위로 체감 약세

시총 상위주 동반 하락, 테마주는 극단적 엇갈림

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

코스닥 시장이 개장 초반 외국인 매도와 대형주 약세 속에 큰 폭 하락하고 있다.8일 오전 9시 15분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥 지수는 전일 831.23보다 14.84포인트 내린 816.39에 출발한 뒤 장중 816.53까지 올랐지만 곧바로 하락 폭을 키우며 805.47까지 밀렸다. 최근 5거래일 흐름을 보면 코스닥은 7월 2일 866.72, 3일 868.41, 6일 847.07, 7일 831.23으로 내려온 데 이어 이날도 약세를 이어갔다.간밤 미국 증시에서 필라델피아 반도체 지수가 4.65% 하락한 점이 국내 성장주 투자심리를 짓눌렀다. 마이크론테크놀로지와 샌디스크, 웨스턴디지털 등 메모리 반도체주 중심의 급락이 나타났고, 중국 AI 스타트업 딥시크의 자체 AI 칩 개발 소식도 엔비디아와 화웨이 관련 기대를 흔들었다. 여기에 삼성전자 실적 발표 이후 주가 약세가 더해지며 국내 증시 전반의 부담이 커진 모습이다.수급은 엇갈렸다. 투자자별로 기관이 186억 원 순매수한 반면 외국인은 130억 원, 개인은 85억 원 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래 7억 원 매수 우위였지만 비차익거래가 64억 원 매도 우위를 보이며 전체적으로 57억 원 순매도를 나타냈다.시장 전반의 하락 압력도 강했다. 코스닥 시장에서 상승 종목은 321개, 하락 종목은 1312개였고 보합은 82개였다. 상한가 3개 종목이 나왔지만 하락 종목 수가 압도적으로 많아 체감 약세가 두드러졌다.시가총액 상위 종목도 대부분 밀렸다. 알테오젠(196170)은 32만 4500원으로 3.85% 하락했고 에코프로비엠(247540)은 11만 6600원으로 3.00%, 에코프로(086520)는 8만 1500원으로 3.44% 내렸다. 레인보우로보틱스(277810)는 43만 7000원으로 4.90%, 주성엔지니어링(036930)은 16만 8900원으로 3.82%, 원익IPS(240810)는 10만 9500원으로 2.84% 하락했다. HLB(028300)와 리노공업(058470), 에이비엘바이오(298380), 코오롱티슈진(950160)도 동반 약세를 보였다.개별 종목 장세는 일부 테마주를 중심으로 극단적으로 갈렸다. 상승률 상위에는 데이타솔루션이 29.98% 오른 5940원, 씨이랩이 29.97% 오른 1만 2620원, 세림B＆G가 29.94% 오른 1124원으로 나란히 상한가에 올랐다. 진영은 25.61%, SG는 23.39% 급등했다. 반면 뉴인텍은 21.95% 내린 615원, 오에스피는 21.13% 내린 1960원, 플루토스는 16.52% 내린 490원으로 급락했고 아이티센피엔에스와 CNT85도 큰 폭 약세를 보였다.코스닥은 52주 최고 1229.42, 최저 766.57 사이에서 움직이고 있으며 이날 장 초반 거래량은 7982만 주, 거래대금은 6973억 500만 원으로 집계됐다. 시장에서는 대외 변수에 따른 변동성 확대가 이어지는 가운데 외국인 수급과 반도체주 흐름이 장중 방향을 좌우할 것으로 보고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자