[마감시황] 코스닥 831.23 마감, 장중·종가 연중 최저…외국인 순매수에도 약세

세줄 요약 코스닥 831.23 마감, 장중·종가 연중 최저 기록

외국인 순매수에도 코스피 급락과 매도세 확산

반도체·성장주 약세, 하락 종목 1194개

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코스닥시장이 7일 또다시 하락 마감하며 종가와 장중 수치 모두 올해 들어 가장 낮은 수준을 기록했다. 코스피 급락과 맞물린 투자심리 위축 속에 시장 전반의 변동성이 커졌고, 반도체와 성장주 전반으로 매도 압력이 확산됐다.7일 오후 3시 30분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥지수는 전 거래일보다 15.84포인트(1.87%) 내린 831.23에 장을 마쳤다. 지수는 843.74에 출발한 뒤 장중 한때 866.59까지 올랐지만, 이후 하락 전환해 812.70까지 밀렸다. 이날 종가와 장중 저가는 모두 연중 최저치다.수급별로는 외국인이 3855억원 순매수했고 기관은 244억원, 개인은 3612억원 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래 2억원, 비차익거래 3367억원으로 전체 3369억원 순매수를 기록했다. 다만 외국인 매수 우위에도 지수 반등으로는 이어지지 못했다.시장 전반의 약세는 뚜렷했다. 상승 종목은 484개, 보합은 61개에 그친 반면 하락 종목은 1194개에 달했다. 상한가 6개, 하한가 1개가 나왔다.시가총액 상위 종목 흐름도 엇갈렸다. 알테오젠(196170)은 1.96% 오른 33만7500원, 코오롱티슈진(950160)은 6.91% 오른 9만4400원, HLB(028300)는 6.05% 오른 5만1700원, 에이비엘바이오(298380)는 4.10% 오른 9만3900원에 마감했다. 반면 에코프로비엠(247540)은 1.23% 내린 12만200원, 에코프로(086520)는 1.29% 내린 8만4400원, 레인보우로보틱스(277810)는 4.27% 내린 45만9500원, 주성엔지니어링(036930)은 3.36% 내린 17만5600원, 원익IPS(240810)는 9.48% 내린 11만2700원, 리노공업(058470)은 4.01% 내린 7만1900원으로 거래를 마쳤다.종목별로는 레몬헬스케어가 30.00% 오른 1만2220원으로 상한가를 기록했고 세종텔레콤과 에스와이도 각각 29.95% 상승했다. 서산은 29.93%, 케이피엠테크는 29.87% 뛰었다. 반대로 범한퓨얼셀은 30.00% 내린 1만9250원으로 하한가를 기록했고 원일티엔아이는 26.03%, 레이저쎌은 26.00%, 마키나락스는 19.41%, 판타지오는 18.83% 하락했다.이날 코스닥 약세는 유가증권시장 급락과 맞물려 나타났다. 코스피가 큰 폭으로 밀리며 시장 전체 변동성이 확대됐고, 외국인 중심 차익실현 흐름이 이어지면서 투자심리가 크게 위축됐다. 여기에 주요 반도체주 약세와 대형 기술주에 대한 부담이 더해지며 코스닥도 동반 부진을 면치 못했다. 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 1528.40원 수준에서 마감했다.코스닥시장의 거래량은 5억3624만3000주, 거래대금은 6조2765억1200만원으로 집계됐다. 52주 최고치는 1229.42, 52주 최저치는 766.57이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자