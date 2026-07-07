[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약 반도체 대형주 약세, 검색 상위권 장악

한화오션 급락, 조선·중공업주 동반 부진

금호건설·SK이노베이션 상승, 종목별 희비

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7일 오후 3시 35분 기준 네이버 금융 검색 상위 종목은 반도체와 대형 기술주 중심의 약세가 두드러졌다. 검색 비율 28.46%로 1위를 차지한 삼성전자(005930)는 전일 대비 2만2000원 내린 29만6000원에 마감했고, 장중 28만6000원까지 밀리며 변동성을 키웠다. 거래량은 3195만5560주를 기록했다. 검색 2위 SK하이닉스(000660)도 14만2000원 내린 220만1000원으로 6.06% 하락했고, 장중 저가는 208만원까지 낮아졌다.이날 검색 상위권에서는 반도체와 전기전자 업종의 낙폭이 컸다. 삼성전기(009150)는 9.85% 하락한 164만8000원, 한미반도체(042700)는 7.06% 내린 21만500원, 주성엔지니어링(036930)은 3.36% 떨어진 17만5600원에 거래를 마쳤다. 삼성전자우(005935)도 6.21% 하락한 19만9300원으로 약세를 보였다. NAVER(035420)는 0.31% 오른 19만7200원으로 강보합에 그치며 상대적으로 선방했다.조선·중공업 관련 종목도 전반적으로 부진했다. 한화오션(042660)은 22.65% 급락한 8만9800원으로 검색 3위에 올랐고, 삼성중공업(010140)은 5.27% 내린 2만2450원, 두산에너빌리티(034020)는 4.56% 하락한 8만1600원에 마감했다. 현대차(005380) 역시 4.48% 밀린 47만9500원으로 거래를 끝냈다.반면 일부 종목은 강세를 나타내며 눈길을 끌었다. 금호건설(002990)은 13.36% 오른 1만4000원으로 검색 8위에 올랐고, 거래량은 3456만8139주로 급증했다. SK이노베이션(096770)은 7.56% 상승한 10만3800원, HLB(028300)는 6.05% 오른 5만1700원에 마감했다. LG전자(066570)는 1.83% 오른 18만9100원으로 장중 고가에 마감했고, 상승 종목 가운데 상대적으로 안정적인 흐름을 보였다.2차전지와 지주·전력기기 종목도 약세 흐름을 피하지 못했다. LG에너지솔루션(373220)은 6.35% 내린 33만2000원, 삼성SDI(006400)는 1.44% 하락한 44만5000원, 에코프로(086520)는 1.29% 내린 8만4400원을 기록했다. SK스퀘어(402340)는 9.30% 급락한 135만6000원, LS ELECTRIC(010120)은 5.72% 하락한 20만6000원에 마감했다.종합하면 이날 검색 상위 종목 흐름은 삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 한 반도체 대형주의 급락이 투자자 관심을 끌었고, 한화오션 등 일부 개별 종목의 급변동, 금호건설·SK이노베이션 같은 상승 종목의 선별 강세가 함께 나타난 장세로 요약된다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자