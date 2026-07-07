[서울데이터랩]코스피 거래상위 혼조…아센디오 급등, 한화오션·대형 반도체주는 약세

세줄 요약
- 거래상위 종목 혼조세, 개별주 등락 엇갈림
- 아센디오·금호건설·덕성 등 중소형주 강세
- 삼성전자·SK하이닉스·한화오션 대형주 약세
7일 오후 12시 30분 기준 코스피 거래량 상위 종목은 개별 종목별로 주가 흐름이 엇갈리고 있다. 거래량 상위권에서는 금호전기(001210), 금호건설(002990), 다스코(058730), 덕성(004830), 아센디오(012170) 등이 오름세를 보인 반면 삼성전자(005930), SK하이닉스(000660), 한화오션(042660), 이월드(084680) 등은 큰 폭의 약세를 나타냈다.
거래량 1위는 금호전기로 4028만 2573주가 거래됐다. 주가는 1022원으로 전일 대비 6.13% 상승했다. 이어 금호타이어(073240)가 2364만 7371주로 뒤를 이었지만 주가는 5.19% 내린 5840원을 기록했다. 금호건설은 2298만 8994주가 거래되며 9.64% 오른 1만 3540원에 거래됐고, 다스코는 1394만 786주로 13.88% 상승한 4020원을 나타냈다.
건설 및 중소형 종목의 변동성도 두드러졌다. 진흥기업(002780)은 1356만 4115주가 거래됐지만 12.52% 하락한 936원에 머물렀고, 일성건설(013360)도 7.15% 내린 1936원을 기록했다. 반면 삼호개발(010960)은 1253만 130주가 거래되며 2.31% 상승한 4430원에 거래됐다. 덕성은 14.92% 오른 3890원으로 상승폭이 컸고, 아센디오는 26.39% 급등한 1269원으로 거래량 상위 종목 가운데 가장 높은 상승률을 보였다.
시가총액 상위 대형주는 전반적으로 부진했다. 삼성전자는 1721만 8537주가 거래되며 8.88% 하락한 28만 9750원을 기록했고, 거래대금은 5조 1295억 6100만 원으로 집계됐다. SK하이닉스도 302만 7451주가 거래되며 8.83% 내린 213만 6000원에 거래됐고, 거래대금은 6조 7544억 1100만 원으로 가장 많았다. 한화오션은 387만 6486주가 거래되는 가운데 23.69% 급락한 8만 8600원을 나타냈다.
이 밖에 보해양조(000890)는 2.49% 하락한 1799원, 대한해운(005880)은 0.62% 내린 1909원, 삼화전자(011230)는 보합인 3395원에 거래됐다. 대원전선(006340)은 13.27% 하락한 1만 1110원, 신일전자(002700)는 9.58% 내린 1161원, 이월드는 23.33% 하락한 792원, 성문전자(014910)는 8.86% 내린 2470원을 기록했다. 장중 코스피 거래량 상위 종목군에서는 일부 개별주 강세에도 불구하고 반도체와 조선 등 주도주의 낙폭이 지수 분위기에 부담을 주는 흐름이다.
[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
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아센디오의 상승률은 거래량 상위 종목 중 최고였다.