‘역대급 실적’인데 주가는 6%↓…‘29만전자’ 됐다 [내가샀다]

사상 최대 실적 삼성전자, ‘셀온’ 현상

6% 급락하며 30만원선 무너져

한화그룹주·조선·방산 급락

코스피 4%대 하락해 7700선

이미지 확대 코스피 장 초반 약세, 7919.20 개장 7일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 지수가 표시돼 있다. 코스피가 132.13포인트(1.64%) 내린 7919.20에 개장했다. 2026.07.07 뉴시스

세줄 요약 삼성전자, 2분기 사상 최대 실적 발표

주가 6%대 급락, 29만7000원까지 하락

코스피 7700선 밀리며 시장 전반 약세

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삼성전자가 7일 사상 최대 실적을 발표했지만 주가는 오히려 6%대 하락하고 있다. 삼성전자가 ‘30만전자’마저 내주고 SK하이닉스와 한화그룹주 등이 급락하면서 코스피는 7700선까지 밀려났다.이날 유가증권시장에서 삼성전자는 오전 9시 40분 전 거래일 대비 6.60% 하락한 29만 7000원에 거래되고 있다.3%대 하락 출발한 삼성전자는 장 초반 2%대까지 낙폭을 줄였지만, 이내 6%대까지 낙폭을 키워 ‘29만전자’로 내려앉았다.앞서 삼성전자는 이날 개장 전 공시를 통해 올해 2분기 잠정 매출액이 171조원, 영업이익은 89조 4000억원을 기록했다고 밝혔다. 매출은 전년 동기 대비 129.3%, 영업이익은 1810.3% 증가한 것으로 잠정 집계됐다.삼성전자는 지난해 4분기부터 3개 분기 연속으로 매출과 영업이익 모두 신기록을 쓰고 있다. 특히 영업이익은 1개 분기만으로 지난해 1년간 영업이익(43조 6011억원)의 2배를 넘겼으며, 엔비디아와 애플의 분기 최대 영업이익을 뛰어넘었다.그럼에도 호실적을 발표한 기업의 주식을 오히려 매도하는 ‘셀온’ 현상이 나타나고 있는 것으로 보인다.SK하이닉스도 4.48% 하락한 223만 8000원에 거래되고 있으며, 한화오션·HD현대중공업 컨소시엄이 캐나다 차세대 잠수함 도입 사업(CPSP) 수주 경쟁에서 최종 탈락한 여파로 한화오션이 22%대 급락하는 등 한화그룹주를 비롯해 HD현대중공업, 조선·방산주도 하락세다.이에 코스피는 4%대 하락한 7700선으로 내려앉았다. 개장 직후 8000선을 내준 코스피는 장 초반 7689.04까지 밀려났다.현재까지 외국인이 6600억원, 기관이 2700억원을 순매도하고 있으며 개인이 9000억원을 순매수 중이다.김소라 기자