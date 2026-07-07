[서울데이터랩] 코스닥, 장 초반 854.47로 반등…외국인·기관 매수에 시총 상위주 강세

세줄 요약 전날 급락 뒤 코스닥 장 초반 반등

외국인·기관 순매수, 개인 순매도

시총 상위주 강세, 종목별 급등락 혼재

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코스닥이 전날 급락 이후 장 초반 반등하고 있다.7일 오전 9시 15분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥은 전 거래일보다 7.40포인트(0.87%) 오른 854.47을 나타냈다. 지수는 843.74에 출발한 뒤 839.63까지 밀렸지만 곧바로 상승 전환해 장중 859.67까지 오르며 반등 폭을 키웠다. 전날 2.46% 하락했던 데 따른 저가 매수세가 유입된 데다 외국인과 기관의 동반 매수세가 지수를 받치는 모습이다.투자자별로는 개인이 395억 원 순매도한 반면 외국인은 55억 원, 기관은 356억 원 순매수했다. 프로그램 매매는 차익거래가 보합, 비차익거래가 9억 원 순매도로 전체 9억 원 순매도를 기록했다. 오전 장중 한때 외국인과 기관의 매수 우위가 더 뚜렷하게 나타나며 코스피 약세와 대비되는 흐름도 이어졌다.시장 전반에서는 상승 종목이 857개, 하락 종목이 758개, 보합 종목이 96개로 집계됐다. 상한가는 3개, 하한가는 없었다. 거래량은 5823만 9000주, 거래대금은 7767억 8800만 원으로 집계됐다.시가총액 상위 종목도 대체로 강세를 보였다. 알테오젠(196170)은 2.42% 오른 33만 9000원, 에코프로(086520)는 0.47% 오른 8만 5900원, 레인보우로보틱스(277810)는 0.21% 오른 48만 1000원에 거래됐다. 주성엔지니어링(036930)은 5.23% 오른 19만 1200원, 코오롱티슈진(950160)은 5.55% 오른 9만 3200원, HLB(028300)는 2.77% 오른 5만 100원을 나타냈다. 에이비엘바이오(298380)도 4.88% 상승했다. 반면 리노공업(058470)은 1.87% 내렸고 원익IPS(240810)는 0.08% 하락했다. 에코프로비엠(247540)은 0.08% 오른 12만 1800원으로 강보합권에 머물렀다.개별 종목 장세도 두드러졌다. 상승률 상위에서는 서남이 29.96% 오른 3340원, 세종텔레콤이 29.95% 오른 8200원, 케이피엠테크가 29.87% 오른 6000원으로 나란히 가격제한폭까지 치솟았다. 모바일어플라이언스는 26.81%, 모비스는 24.86% 급등했다. 반면 범한퓨얼셀은 27.38% 내린 1만 9970원, 원일티엔아이는 20.35% 내린 9120원, 판타지오는 17.95% 하락한 1678원을 기록했다. 레이저쎌과 와이지-원도 두 자릿수 약세를 보였다.수급과 대형주 흐름을 감안하면 이날 코스닥 반등은 외국인·기관 매수에 따른 지수 방어 성격이 짙다. 장 초반 한때 855.26까지 오르며 상승폭을 넓혔고, 시가총액 상위 10개 종목 중 다수가 오름세를 보이면서 지수 안정에 힘을 보탰다.한편 코넥스 상장사 진코스텍은 전날 한국거래소에 코스닥 이전상장을 위한 상장예비심사신청서를 제출하며 기업공개 절차에 들어갔다. 하나증권이 대표주관사를 맡았다. 진코스텍은 하이드로겔 소재 기반 화장품 ODM·OEM 기업으로, 지난해 매출 486억 원, 영업이익 48억 원, 당기순이익 약 60억 원을 기록하며 흑자 전환했다. 회사는 전체 매출의 86.30%를 차지하는 하이드로겔 소재 제품을 바탕으로 생산 인프라 확충과 3공장 구축, 연구개발 확대를 추진할 계획이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자