[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약 삼성전자 검색 1위, 주가 상승과 거래량 확대

한화오션·현대차·기아 강세, 조선·자동차주 부각

반도체 장비·2차전지 약세, 상한가 종목도 등장

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6일 장 마감 직후 네이버금융 검색 상위 종목을 집계한 결과 삼성전자(005930)가 검색 비율 20.15%로 1위를 차지했다. 삼성전자는 이날 31만 8000원에 거래를 마치며 전일 대비 8500원(2.75%) 상승했다. 장중 32만 5000원까지 오르며 강세를 보였고 거래량은 2377만 4057주를 기록했다.검색 2위는 SK하이닉스(000660)로, 검색 비율은 16.33%였다. 다만 주가는 234만 3000원으로 전일 대비 8만 2000원(3.38%) 하락 마감했다. 시가는 245만원, 장중 고가는 249만 7000원, 저가는 229만 2000원으로 변동폭이 컸다. 반면 삼성전자우(005935)는 21만 2500원으로 2.16% 오르며 검색 9위에 올랐다.반도체와 전자 부품주 가운데서는 삼성전기(009150)가 182만 8000원으로 8.09% 급락했고, 주성엔지니어링(036930)도 5.66% 밀렸다. 한미반도체(042700)는 2.58%, 삼성SDI(006400)는 3.42%, LS ELECTRIC(010120)은 4.79%, LG전자(066570)는 2.77% 각각 하락했다. 에코프로(086520)도 2.06% 내린 8만 5500원에 마감했다.조선주는 강세가 두드러졌다. 한화오션(042660)은 11만 6100원으로 전일 대비 9200원(8.61%) 뛰며 검색 4위에 올랐다. 장중 12만 3000원까지 오르며 상승 탄력이 부각됐다. 두산에너빌리티(034020)는 8만 5500원으로 0.81% 하락해 상대적으로 숨 고르기 양상을 보였다.자동차주는 동반 강세를 나타냈다. 현대차(005380)는 50만 2000원으로 2.03% 상승했고, 기아(000270)는 16만 700원으로 5.72% 뛰었다. 현대차는 장중 51만 3000원, 기아는 16만 2500원까지 오르며 매수세가 유입됐다.이날 개별 종목 가운데서는 상한가 종목이 투자자 관심을 끌었다. 금호건설(002990)은 1만 2350원으로 가격제한폭까지 오른 30.00% 상승을 기록했고 거래량은 2012만 5770주에 달했다. 금호타이어(073240)도 6160원으로 29.96% 급등해 상한가에 근접했고, 마키나락스(477850)는 3만 400원으로 29.91% 상승하며 강한 탄력을 보였다.반면 고변동성 종목의 낙폭도 컸다. 레몬헬스케어(365660)는 9400원으로 6.00% 하락했지만 거래량은 6031만 1623주로 검색 상위 종목 중 가장 많았다. SK스퀘어(402340)는 149만 5000원으로 5.92% 내렸고, NAVER(035420)는 19만 6600원으로 0.41% 오르며 보합권 흐름을 나타냈다.전반적으로 이날 검색 상위 종목군은 삼성전자와 자동차, 조선주 중심의 강세와 반도체 장비·2차전지 일부 종목의 약세가 엇갈리는 모습이었다. 투자자 관심은 실적 기대가 반영된 대형주와 가격제한폭까지 치솟은 개별 재료주에 동시에 집중됐다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자