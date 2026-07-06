[서울데이터랩]코스닥 거래대금·거래량 상위주 혼조…레몬헬스케어 급등, 파세코 상한가

세줄 요약 코스닥 거래 상위주 혼조세 전개

레몬헬스케어 급등, 파세코 상한가

HPSP·대한광통신 등 약세 확대

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6일 오후 12시 35분 현재 코스닥 시장에서는 거래 상위 종목들의 주가 흐름이 엇갈리고 있다. 거래량 상위권에서는 레몬헬스케어(365660)가 급등세를 주도했고, 파세코(037070)는 상한가에 진입했다. 반면 HPSP(403870), 대한광통신(010170), 남화토건(091590) 등 일부 종목은 두 자릿수에 가까운 하락률을 보이며 약세를 나타냈다.거래량 1위는 레몬헬스케어로 4609만 9354주가 거래됐다. 주가는 1만 6700원으로 전일 대비 6700원 오른 67.00% 상승률을 기록했다. 거래대금도 7973억 3100만원으로 가장 많았다. 이어 동원개발(013120)이 2023만 6109주로 뒤를 이었지만 주가는 2950원으로 6.35% 내렸다. 우원개발(046940)은 4450원으로 11.95% 상승했고, 삼기에너지솔루션즈(419050)와 삼기(122350)는 각각 0.29%, 0.72% 하락하며 보합권 혼조세를 보였다.강세 종목 가운데서는 파세코의 움직임이 두드러졌다. 파세코는 8870원으로 전일 대비 29.87% 오르며 상한가를 기록했고, 거래량은 662만 9266주였다. 마키나락스(477850)도 2만 6800원으로 14.53% 상승했으며 거래대금은 1025억 9700만원을 나타냈다. 이 밖에 에스씨디(042110)는 6.52%, KBI메탈(024840)은 3.31%, 동양파일(228340)은 4.16%, 신원종합개발(017000)은 4.14%, 모바일어플라이언스(087260)는 4.26% 각각 올랐다.반면 약세 종목도 적지 않았다. HPSP는 4만 3800원으로 9.69% 하락했고 거래대금은 1265억 3200만원으로 활발했다. 대한광통신은 8.09% 내린 1만 1250원, 조아제약(034940)은 8.99% 내린 597원, 남화토건은 10.53% 하락한 8500원에 거래됐다. 매드업(0039P0)은 10.94%, 져스텍(153890)은 10.20% 각각 밀렸고, 덕신이피씨(090410)와 스트라드비젼(475040)도 하락세를 보였다.시가총액 상위 거래 종목 가운데서는 HPSP가 3조 6047억원으로 가장 컸고, 대한광통신이 1조 7492억원으로 뒤를 이었다. 종목별로 주가 방향성이 뚜렷하게 갈리면서 단기 수급 쏠림 현상이 두드러지는 모습이다. 장중 코스닥 거래 상위 종목군은 급등주와 낙폭 확대 종목이 동시에 출현하며 변동성 장세를 이어가고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자