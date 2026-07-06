[서울데이터랩]코스피 거래상위 종목 혼조…진흥기업·일성건설 상한가, 신일전자 급등

세줄 요약 건설주·중소형주 중심 매수세 집중

진흥기업·일성건설 상한가 기록

후성·성문전자 등 일부 종목 급락

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6일 오후 12시 30분 기준 코스피 거래상위 종목들은 종목별로 엇갈린 흐름을 보이고 있다. 거래량 상위권에서는 건설주와 중소형 개별 종목들이 강세를 주도한 반면, 일부 전기·화학 관련 종목은 큰 폭의 하락세를 나타냈다.가장 눈에 띄는 종목은 진흥기업(002780)과 일성건설(013360)이다. 진흥기업은 1216원으로 전일 대비 29.91% 오른 상한가를 기록했고, 일성건설도 2085원으로 29.74% 급등하며 상한가에 올랐다. 삼호개발(010960) 역시 4530원으로 19.53% 상승했고, 신일전자(002700)는 1365원으로 16.97% 뛰며 거래량 2689만 562주를 기록했다.건설 관련 종목들의 동반 강세도 두드러졌다. 금호건설(002990)은 9670원으로 1.79% 올랐고, GS건설(006360)은 3만 450원으로 6.65% 상승했다. 반면 대우건설(047040)은 1만 8050원으로 1.80% 하락해 종목별 차별화가 나타났다.대형주 가운데서는 삼성전자(005930)가 30만 9500원으로 보합을 나타냈지만 거래량 1474만 5707주, 거래대금 465만 1755를 기록하며 시장 중심에 섰다. 삼성전자우(005935)는 20만 9000원으로 0.48% 상승했고, 미래에셋증권(006800)은 4만 3750원으로 2.34%, 한화오션(042660)은 11만 2200원으로 4.96% 각각 올랐다.반면 하락 종목들도 적지 않았다. 대원전선(006340)은 1만 2730원으로 2.45% 내렸고, 금호전기(001210)는 718원으로 3.10% 하락했다. 성문전자(014910)는 2690원으로 9.58%, 후성(093370)은 1만 3180원으로 9.04% 각각 급락했다. 한온시스템(018880)도 3745원으로 2.73% 밀렸다.이 밖에 대한해운(005880)은 1902원으로 2.31%, 보해양조(000890)는 1845원으로 3.77% 상승했다. 장중 코스피 거래상위 종목군에서는 상한가를 기록한 건설주와 급등한 중소형주에 매수세가 집중되는 모습이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자