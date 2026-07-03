[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약 SK하이닉스·삼성전자 검색 상위 독점

반도체 대형주 강세, 투자심리 집중

주성엔지니어링 급락, 종목별 차별화

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3일 오후 3시 35분 기준 네이버 금융 검색 상위 종목에서는 반도체 대형주를 중심으로 투자자 관심이 집중됐다. 검색 1위는 SK하이닉스(000660)로 검색 비율 25.68%를 기록했고, 2위는 삼성전자(005930)로 21.36%를 나타냈다. 두 종목 합산 검색 비율만 47%를 웃돌며 이날 시장의 중심축이 반도체 대형주였음을 보여줬다.주가 흐름도 강했다. SK하이닉스는 전일 대비 23만 8000원 오른 242만 5000원에 거래를 마치며 10.88% 급등했다. 장중 245만 4000원까지 오르며 강한 매수세를 확인했다. 삼성전자도 2만 3500원 상승한 30만 9500원으로 8.22% 뛰었고, 장중 31만 3000원까지 오르며 동반 강세를 보였다. 우선주인 삼성전자우(005935) 역시 10.23% 오른 20만 8000원으로 마감해 반도체 대형주 전반의 투자 심리를 끌어올렸다.반도체 장비·소부장 종목들도 대체로 강세였다. 한미반도체(042700)는 5.92% 오른 23만 2500원, HPSP(403870)는 10.98% 상승한 4만 8500원으로 마감했다. 제주반도체(080220)도 2.01% 상승한 9만 1500원을 기록했다. 반면 주성엔지니어링(036930)은 15.34% 급락한 19만 2600원에 거래를 마치며 검색 상위 종목 가운데 가장 큰 낙폭을 나타냈다. 시가는 23만 원, 장중 고가는 23만 500원이었지만 이후 매물이 쏟아지며 저가 18만 9100원까지 밀렸다.시가총액 상위 대형주 가운데서는 현대차(005380)가 2.07% 오른 49만 2000원, 셀트리온(068270)이 3.96% 상승한 18만 3600원, 한화오션(042660)이 2.30% 오른 10만 6900원으로 비교적 견조한 흐름을 보였다. SK스퀘어(402340)도 4.20% 상승한 158만 9000원으로 마감했다. 반면 NAVER(035420)는 2.05% 내린 19만 5800원, LG전자(066570)는 0.68% 하락한 19만 1000원, 삼성SDI(006400)는 0.64% 밀린 46만 7500원에 장을 마쳤다.개별 종목별로는 LG씨엔에스(064400)가 5.24% 하락한 7만 4200원, LS ELECTRIC(010120)이 2.96% 내린 22만 9500원으로 부진했다. 에코프로(086520)는 0.46% 오른 8만 7300원, 두산에너빌리티(034020)는 0.23% 상승한 8만 6200원, 대우건설(047040)은 0.16% 오른 1만 8380원으로 강보합권에서 마감했다. 이날 검색 상위 종목군은 반도체 중심의 강세와 일부 개별주 급락이 엇갈리며 종목별 차별화 장세를 뚜렷하게 드러냈다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자