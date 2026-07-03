[마감시황] 코스피, 기관 4조원대 순매수에 8,088.34 마감…반도체 급등에 하루 만에 반등

세줄 요약 기관 4조원대 순매수, 코스피 급반등

반도체 대형주 급등, 지수 8000 회복

환율 하락·변동성 확대, 투자심리 개선

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3일 오후 3시 30분 기준, 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일보다 440.25포인트(5.76%) 오른 8088.34에 장을 마감했다. 전날 7.89% 급락했던 지수는 하루 만에 강하게 반등하며 종가 기준으로 다시 8000을 회복했다. 장중 고가는 8136.28, 저가는 7378.10이었고 시가는 7739.75였다.수급은 기관이 주도했다. 기관은 4조 4598억원을 순매수한 반면 개인은 2조 3101억원, 외국인은 2조 2111억원을 각각 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래가 3346억원 순매수, 비차익거래가 1조 2681억원 순매도로 집계돼 전체적으로 9335억원 순매도를 나타냈다.시가총액 상위 종목 가운데서는 반도체주의 반등이 두드러졌다. 삼성전자(005930)는 2만 3500원 오른 30만 9500원으로 8.22% 상승했고, SK하이닉스(000660)는 23만 8000원 뛴 242만 5000원으로 10.88% 올랐다. 삼성전자우(005935)도 10.23% 상승했다. 이 밖에 삼성물산(028260) 6.64%, SK스퀘어(402340) 4.20%, 삼성생명(032830) 3.37%, 삼성전기(009150) 3.27%, LG에너지솔루션(373220) 2.40%, 현대차(005380) 2.07%, 삼성바이오로직스(207940) 1.07% 등 주요 대형주가 전반적으로 강세를 보였다.시장 전반도 상승 우위였다. 유가증권시장에서 상승 종목은 589개, 하락 종목은 297개였고 보합은 27개였다. 상한가 2개, 하한가 1개가 나왔다. 거래량은 4억 6248만 3000주, 거래대금은 45조 2333억 8700만원으로 집계됐다.개별 종목별로는 삼화전자가 30.00% 오른 3575원으로 상한가를 기록했고, 성문전자도 29.91% 오른 2975원으로 가격제한폭까지 올랐다. 성문전자우는 21.40%, SHD는 19.06%, 아센디오는 11.71% 상승했다. 반면 금호건설우는 29.95% 내린 3만 750원으로 하한가를 기록했고, 콘텐트리중앙은 28.90%, 진흥기업2우B는 27.85%, 금호전기는 24.62%, 일성건설은 21.42% 하락했다.이날 증시는 최근 급락에 따른 가격 메리트와 반도체 대형주의 급반등이 맞물리며 투자 심리를 끌어올렸다. 지난달 22일 9114.55까지 올랐던 코스피는 최근 7000 후반까지 밀리며 한 달 새 15% 넘게 하락한 뒤 변동성이 크게 확대된 상태다. 이날도 장중 매수 사이드카가 발동될 정도로 가격 변동 폭이 컸다.환율 흐름도 증시에 우호적으로 작용했다. 원달러 환율은 전날보다 30.20원 내린 1525.60원 수준에서 거래를 마치며 2주 만에 1520원대로 내려왔다. 최근 한 달간 투자자예탁금이 139조 6948억원에서 120조 837억원으로 13% 넘게 줄어든 반면, 신용거래융자 잔고는 38조 6328억원에서 37조 3282억원으로 약 3% 감소하는 데 그쳐 시장의 경계심은 여전히 남아 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자