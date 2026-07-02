[마감시황] 코스피 7,648.09 마감…반도체 대형주 급락에 7.89% 하락

세줄 요약 코스피 7.89% 급락, 7648.09 마감

반도체 대형주 중심 시총 상위주 매도 확대

코스닥 동반 하락, 위험회피 심리 확산

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코스피가 2일 급락 마감했다. 반도체 대형주를 중심으로 시가총액 상위 종목 전반에 매물이 쏟아지면서 지수는 하루 만에 7% 넘게 밀렸다.2일 오후 3시 30분 기준, 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일 8303.41에서 655.32포인트(-7.89%) 내린 7648.09로 거래를 마쳤다. 지수는 7933.10에 출발한 뒤 장중 8136.28까지 올랐지만, 곧바로 하락 폭을 키우며 7616.33까지 저점을 낮췄다.유가증권시장에서는 개인이 6조 2546억 원을 순매수했지만 외국인이 4조 3706억 원, 기관이 2조 716억 원을 각각 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래가 4859억 원 순매수였으나 비차익거래가 2조 7294억 원 순매도로 집계되며 전체적으로 2조 2435억 원 매도 우위를 나타냈다.시장 전반의 약세가 두드러졌다. 상승 종목은 280개, 보합은 20개에 그친 반면 하락 종목은 616개로 집계됐다. 상한가 종목은 4개였고 하한가 종목은 1개였다.시가총액 상위 종목의 낙폭이 특히 컸다. 삼성전자(005930)는 28만 6000원으로 9.06% 내렸고, SK하이닉스(000660)는 218만 7000원으로 14.57% 급락했다. SK스퀘어(402340)는 13.20%, 삼성전기(009150)는 12.65% 하락했다. 삼성전자우(005935)는 7.73%, 삼성물산(028260)은 6.34%, 삼성생명(032830)은 4.26%, 현대차(005380)는 1.13% 내렸다. 반면 LG에너지솔루션(373220)은 1.72%, 삼성바이오로직스(207940)는 0.72% 상승했다.상승률 상위에는 진흥기업 29.92%, 진흥기업우B 29.87%, 진흥기업2우B 29.83%, 일성건설 29.76%, 선도전기 23.29%가 이름을 올렸다. 반면 콘텐트리중앙은 30.00% 하락해 하한가로 마감했고, 금호전기 29.23%, 삼화콘덴서 21.41%, 금호건설 19.33%, 삼일씨엔에스 18.93% 하락했다.이날 국내 증시는 코스닥도 62.63포인트(-6.74%) 내린 866.72로 마감하는 등 위험회피 심리가 시장 전반으로 확산됐다. 서울외환시장에서 원·달러 환율은 1555.80원으로 전일 주간 종가보다 0.90원 올랐다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자