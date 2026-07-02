[마감시황] 코스닥, 6.74% 급락 마감…반도체 약세에 시총 상위주 일제히 하락

세줄 요약 코스닥 4.20% 급락, 779.33 마감

반도체주 약세와 외국인·기관 매도 확대

시총 상위주 동반 하락, 투자심리 위축

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

2일 오후 3시 30분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥지수는 전 거래일보다 34.20포인트(-4.20%) 내린 779.33에 장을 마감했다. 지수는 799.64에 출발한 뒤 장중 한때 777.07까지 밀렸고, 고가도 시가와 같은 799.64에 그치며 약세 흐름이 이어졌다.거래량은 5억 5457만 4000주, 거래대금은 7조 8778억 2700만원으로 집계됐다. 상승 종목은 318개, 하락 종목은 1355개였고 보합은 66개였다. 상한가 8개, 하한가 3개로 하락 종목 수가 압도적으로 많았다.수급별로는 개인이 2191억원을 순매수하며 지수 방어에 나섰지만 외국인은 1666억원, 기관은 451억원을 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래 130억원 매도 우위, 비차익거래 4900억원 매도 우위로 전체 5030억원 순매도를 기록했다.시가총액 상위 종목은 전반적으로 크게 밀렸다. 알테오젠(196170)은 18만 9500원으로 6.00% 내렸고, 에코프로비엠(247540)은 18만 1000원으로 0.00%, 에코프로(086520)는 9만 2100원으로 1.18% 하락했다. 주성엔지니어링(036930)은 3만 1400원으로 5.99%, 레인보우로보틱스(277810)는 13만 4100원으로 6.55% 떨어졌다. 코오롱티슈진(950160)은 6.34%, HLB(028300)는 5.68%, 리노공업(058470)은 8.08%, 에이비엘바이오(298380)는 4.43% 내렸고 원익IPS(240810)는 20.53% 급락했다.이날 코스닥 약세는 반도체 관련주 전반의 급락과 맞물려 확대됐다. 같은 날 코스피도 2676.19로 3.65% 급락했고, 삼성전자와 SK하이닉스 등 주요 반도체주가 큰 폭으로 밀리면서 투자 심리가 빠르게 위축됐다. 시장 전반이 흔들리는 가운데 코스닥도 동반 하락 압력을 받았다.종목별로는 광진실업과 프롬바이오가 각각 30.00% 올라 상한가를 기록했고, 삼기 29.97%, 비엘팜텍 29.96%, 썸에이지 29.96% 등 일부 개별 종목에 매수세가 집중됐다. 반면 에이에프더블류는 29.98% 내려 하한가를 기록했고, 동양파일 29.97%, 다보링크 29.96%도 하한가로 마감했다. 성호전자는 28.43%, 코퍼스코리아는 26.62% 하락했다.증시 전반이 급락한 가운데서도 금융주와 일부 경기 방어 성격의 종목군은 상대적으로 선방하는 흐름을 보였다. 다만 코스닥 시장에서는 외국인과 기관의 동반 매도, 반도체 및 성장주 중심의 낙폭 확대가 지수 하락을 주도했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자