[서울데이터랩]코스닥 시총 상위주 약세 흐름…원익IPS·심텍 16%대 급락

세줄 요약 코스닥 시총 상위주 전반 약세 흐름

원익IPS·심텍 16%대 급락, 매도세 확산

주성엔지니어링·파마리서치만 상대 강세

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2일 오후 12시 25분 현재 코스닥 시가총액 상위 종목들은 전반적으로 약세를 보이고 있다. 2차전지와 반도체, 바이오 대형주 전반에 매도세가 확산되면서 지수 상단을 구성하는 종목들의 낙폭이 두드러지는 모습이다.시가총액 1위 알테오젠(196170)은 35만 4500원으로 전일 대비 3500원(-0.98%) 내렸다. 에코프로비엠(247540)은 12만 5300원으로 7400원(-5.58%) 하락했고, 에코프로(086520)도 8만 9200원으로 3800원(-4.09%) 밀렸다. 반면 주성엔지니어링(036930)은 24만 4000원으로 2000원(+0.83%) 오르며 상위 종목 가운데 제한적인 강세를 나타냈다. 레인보우로보틱스(277810)는 49만 2000원으로 2만 7000원(-5.20%) 하락했다.바이오주도 대체로 부진하다. 코오롱티슈진(950160)은 8만 9700원으로 3300원(-3.55%) 내렸고, HLB(028300)는 4만 8050원으로 2150원(-4.28%) 하락했다. 에이비엘바이오(298380)는 9만 8100원(-3.35%), 리가켐바이오(141080)는 14만 3200원(-4.53%), 펩트론(087010)은 17만 9400원(-1.27%), 디앤디파마텍(347850)은 8만 8600원(-4.11%)에 거래되고 있다. 삼천당제약(000250)도 20만 5500원으로 1만 8000원(-8.05%) 떨어졌다.반도체 장비 및 소재주 약세는 더욱 가파르다. 원익IPS(240810)는 13만 7900원으로 2만 7700원(-16.73%) 급락했고, 심텍(222800)은 13만 700원으로 2만 6600원(-16.91%) 내렸다. 유진테크(084370)는 17만 7700원으로 2만 8800원(-13.95%), 피에스케이(319660)는 19만 원으로 2만 1500원(-10.17%), 이오테크닉스(039030)는 38만 9000원으로 4만 6000원(-10.57%) 각각 밀렸다. 리노공업(058470) 역시 7만 5200원으로 6500원(-7.96%) 하락했다.이날 상위 20개 종목 가운데 상승 종목은 주성엔지니어링과 파마리서치(214450)에 그쳤다. 파마리서치는 37만 6000원으로 9500원(+2.59%) 상승하며 상대적 강세를 보였다. 반면 나머지 종목은 모두 하락세를 기록해 코스닥 대형주 전반의 투자 심리가 위축된 양상이다.거래량 측면에서는 주성엔지니어링이 239만 4182주로 가장 활발했고, 원익IPS 174만 3611주, 리노공업 126만 7681주, 에코프로 85만 7754주 순으로 거래가 이뤄졌다. 외국인 보유 비율은 유진테크 36.67%, 리노공업 29.88%, 이오테크닉스 28.23%, 피에스케이 23.41% 등으로 비교적 높게 나타났다.전반적으로 코스닥 시총 상위주는 일부 개별 강세주를 제외하면 낙폭이 큰 종목이 속출하며 위험 자산 선호 심리가 둔화된 흐름을 반영하고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자