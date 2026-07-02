[서울데이터랩]7월 2일 암호화폐 시총 상위종목 동향

세줄 요약 비트코인·이더리움 상승, 시장 지배력 유지

솔라나·에이다·체인링크 등 알트코인 강세

스테이블코인 안정, 지캐시 단기 급등

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2일 1시 00분 기준 암호화폐 시가총액 상위 종목 흐름을 보면 비트코인이 여전히 시장 지배력을 유지하는 가운데 주요 알트코인도 대체로 상승세를 나타냈다. 시가총액 1위 비트코인은 24시간 기준 3.00% 오른 6만 936달러를 기록했고, 원화 환산 가격은 9471만 8918원이다. 시가총액은 1897조 926억원, 24시간 거래량은 58조 5800억원으로 집계됐다.시가총액 2위 이더리움은 2.77% 상승한 1637달러, 원화 기준 254만 4553원에 거래됐다. 시가총액은 306조 8627억원, 24시간 거래량은 17조 7696억원이다. 3위 테더는 1554원 수준에서 등락률 0.045%를 기록하며 사실상 보합권을 유지했고, 5위 유에스디코인과 18위 다이, 19위 USD1, 20위 USDe 등 주요 스테이블코인들도 1달러 부근의 안정적인 흐름을 이어갔다.상위권에서는 솔라나의 강세가 두드러졌다. 솔라나는 24시간 4.33%, 최근 1주일 기준 16.44% 올라 상위 20개 종목 가운데 가장 가파른 주간 상승률을 기록했다. 현재가는 78.69달러, 원화로는 12만 2316원이며 시가총액은 70조 9483억원이다. 에이다도 24시간 4.23%, 1주일 5.98% 상승했고, 체인링크 역시 24시간 3.39% 올라 비교적 견조한 흐름을 보였다.개별 종목 중에서는 지캐시의 단기 상승폭이 가장 컸다. 지캐시는 24시간 기준 5.75% 오른 424.70달러를 기록했고, 원화 가격은 66만 169원이다. 반면 하이퍼리퀴드는 24시간 3.35% 하락했고, 캔톤 네트워크도 3.27% 내렸다. 트론과 레오, 모네로, 스텔라루멘도 24시간 기준 약세를 보였다.거래대금 기준으로는 테더가 24시간 112조 8384억원으로 가장 활발했다. 비트코인과 이더리움, 유에스디코인이 뒤를 이었고, 솔라나와 리플도 상대적으로 높은 거래량을 나타냈다. 이는 위험자산 선호와 함께 스테이블코인을 활용한 대기성 자금이 동시에 유지되고 있음을 보여주는 대목이다.전체적으로 시총 상위 종목군은 비트코인과 이더리움의 완만한 상승을 축으로, 일부 알트코인의 탄력적인 반등이 더해지는 양상이다. 다만 스테이블코인을 제외한 종목별 주간 수익률 편차가 커 단기 매매 구간에서는 종목 선택에 따른 변동성 관리가 중요해 보인다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자