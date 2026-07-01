[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약 삼성전자·SK하이닉스 검색 상위, 주가는 동반 약세

주성엔지니어링·이수페타시스·스피어 급등, 장비주 강세

대원전선·가온전선·LS ELECTRIC, 전력 테마 매수 유입

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1일 오후 3시 35분 기준 네이버 금융 검색 상위 종목에서는 반도체 대형주의 급락과 전선·원전·일부 반도체 장비주의 급등이 동시에 나타났다. 검색 비중 1위는 삼성전자(005930)로 19.99%를 차지했고, 2위는 SK하이닉스(000660)(12.81%)였다. 시장 관심이 대형 반도체주 조정에 집중된 가운데 개별 테마주로는 강한 순환매가 이어지는 모습이다.검색 1위 삼성전자는 31만 4500원으로 전일 대비 1만 9500원(-5.84%) 하락 마감했다. 장중 고가는 33만 9000원, 저가는 31만 1500원이었고 거래량은 2469만 6750주를 기록했다. 삼성전자우(005935)도 20만 4500원으로 7500원(-3.54%) 내렸다. SK하이닉스는 256만원으로 9만원(-3.40%) 하락했고, 장중 272만 3000원까지 올랐지만 250만 2000원까지 밀리며 변동성을 키웠다.반도체 장비주에서는 주성엔지니어링(036930)이 24만 2000원으로 4만 1000원(+20.40%) 급등하며 검색 3위에 올랐다. HPSP(403870)는 5만 200원으로 3800원(-7.04%) 하락해 종목별 차별화가 뚜렷했다. 이수페타시스(007660)는 13만 2900원으로 1만 7500원(+15.16%) 상승했고, 스피어(347700)도 2만 8050원으로 4700원(+20.13%) 뛰었다.전선주 강세도 두드러졌다. 대원전선(006340)은 1만 3400원으로 3090원(+29.97%) 올라 상한가를 기록했고 거래량은 3198만 8986주에 달했다. 가온전선(000500)은 30만 500원으로 6만 7000원(+28.69%) 급등했다. LS ELECTRIC(010120)도 26만 3500원으로 2만 5500원(+10.71%) 상승 마감하며 전력 인프라 관련 종목군 전반에 매수세가 유입됐다.원전 및 에너지 관련 종목도 강세를 보였다. 두산에너빌리티(034020)는 8만 8500원으로 1700원(+1.96%) 상승했고, SK이터닉스(475150)는 5만 9400원으로 7700원(+14.89%) 급등했다. SK스퀘어(402340) 역시 175만 7000원으로 6만원(+3.54%) 오르며 상대적 강세를 나타냈다.반면 2차전지와 IT 대형주는 전반적으로 부진했다. 에코프로(086520)는 9만 3000원으로 1만 3600원(-12.76%) 급락했고, 에코프로비엠(247540)은 13만 2700원으로 9800원(-6.88%) 내렸다. LG이노텍(011070)은 90만 7000원으로 7만 4000원(-7.54%) 하락했고, LG전자(066570)도 19만 3300원으로 9700원(-4.78%) 밀렸다. 현대차(005380)는 48만 7500원으로 7500원(-1.52%), NAVER(035420)는 19만 7400원으로 1600원(-0.80%) 각각 약세로 장을 마쳤다.이날 검색 상위 종목 흐름은 반도체와 2차전지 등 기존 주도주의 조정 속에서 전선·전력기기·원전 관련 종목으로 단기 자금이 이동한 장세로 요약된다. 투자자들은 대형주의 변동성과 테마주의 급등락이 동시에 확대되는 구간에서 실적과 수급의 지속성을 함께 점검할 필요가 있어 보인다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자