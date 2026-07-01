[마감시황] 코스피, 외국인 매도에 8,303.41 마감…삼성전자 5%대 하락

세줄 요약 외국인 9거래일 연속 순매도, 코스피 급락

삼성전자·SK하이닉스 등 대형주 약세 확대

코스닥은 외국인 매수에 상승 마감

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코스피가 장 초반 상승 출발에도 불구하고 외국인 매도 공세를 이기지 못하고 2% 넘게 하락 마감했다.1일 오후 3시 30분 기준, 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일보다 173.07포인트(-2.04%) 내린 8303.41에 장을 마쳤다. 지수는 8591.50에 출발해 장중 8620.15까지 오르며 강세를 보였지만, 이후 하락 전환해 8143.33까지 저점을 낮췄다.수급별로는 개인이 1조 7397억원 순매수했고 기관은 705억원 매도 우위를 나타냈다. 반면 외국인은 1조 7029억원 순매도하며 지수 하락을 주도했다. 프로그램 매매는 차익거래 -1420억원, 비차익거래 -1조 4610억원으로 전체 1조 6029억원 순매도를 기록했다.외국인 매도는 9거래일 연속 이어지며 투자 심리를 짓눌렀다. 장중에는 연기금 매도 확대와 수급 부담이 겹치면서 낙폭이 커졌다. 서울 외환 시장에서 달러·원 환율은 1554.90원에 마감했고, 장중 1559.20원까지 올라 외국인 자금 이탈 우려를 키웠다.시가총액 상위 종목은 대체로 약세였다. 삼성전자(005930)가 5.84% 내린 31만 4500원, SK하이닉스(000660)가 3.40% 하락한 256만원에 거래를 마쳤다. LG에너지솔루션(373220)은 3.87%, 삼성생명(032830)은 3.49%, 삼성물산(028260)은 7.36% 떨어졌다. 현대차(005380)도 1.52% 내렸고 삼성전자우(005935)는 3.54% 하락했다. 반면 SK스퀘어(402340)는 3.54% 올랐고 삼성전기(009150)와 삼성바이오로직스(207940)도 각각 0.96%, 0.36% 상승 마감했다.개별 종목 중에서는 진흥기업우B와 진흥기업2우B가 각각 30.00%, 29.99% 오르며 상한가를 기록했다. 대원전선과 대원전선우도 나란히 29.97% 급등했고 금호건설은 29.94% 상승했다. 반면 콘텐트리중앙은 29.93% 급락해 하한가를 기록했고 유니켐(-14.94%), 후성(-13.67%), 태원물산(-10.52%), SK(-8.51%)도 큰 폭으로 내렸다.이날 코스피 약세와 달리 코스닥은 외국인 매수 유입에 13.17포인트(1.44%) 오른 929.35에 마감했다. 시장에서는 반도체 대형주가 부진한 가운데 소재·부품·장비 관련 종목으로 매수세가 이동하는 흐름도 나타났다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자