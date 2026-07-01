[서울데이터랩]코스닥 거래대금 상위 종목 혼조…유진기업·KBI메탈 상한가, 반도체주는 차별화

세줄 요약 거래대금 상위 종목 중심 혼조세 전개

유진기업·KBI메탈 상한가 근접 강세

반도체 장비주 차익실현 매물에 약세

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1일 오후 12시 35분 기준 코스닥 시장에서는 거래 상위 종목군을 중심으로 종목별 주가 흐름이 크게 엇갈렸다. 초단기 수급이 몰린 개별 종목들이 급등세를 보인 반면, 일부 시가총액 상위 반도체 장비주는 차익실현 매물에 눌리는 모습이다.거래량 1위는 매드업(0039P0)으로 5390만 7578주가 거래됐고, 주가는 1만 5460원으로 전일 대비 93.25% 급등했다. 거래대금은 85만 7958을 기록했다. 유진기업(023410)은 1281만 2916주가 거래되며 4515원까지 올라 상한가인 29.93% 상승률을 나타냈고, KBI메탈(024840)도 4825원으로 29.88% 올라 상한가에 근접한 강세를 보였다. 남화산업(111710) 역시 7080원으로 29.91% 상승하며 급등 대열에 합류했다.상승 종목군에서는 서산(079650)이 17.00% 오른 4990원, 덕신이피씨(090410)가 23.38% 상승한 1140원, 강동씨앤엘(198440)이 14.22% 오른 1799원, 스피어(347700)가 19.27% 상승한 2만 7850원에 거래됐다. 대한광통신(010170)도 3.03% 오른 1만 3600원으로 강세 흐름을 이어갔다. 특히 주성엔지니어링(036930)은 20.15% 급등한 24만 1500원을 기록하며 거래대금 86만 706으로 시장의 강한 관심을 받았다.반면 하락 종목도 적지 않았다. 스트라드비젼(475040)은 15.00% 내린 6120원으로 밀렸고, 모바일어플라이언스(087260)는 20.63% 급락한 300원에 거래됐다. 삼기(122350)는 7.03% 하락한 1441원, 에스폴리텍(050760)은 3.70% 내린 1277원, 유니슨(018000)은 3.08% 하락한 1102원, SDN(099220)은 3.13% 내린 959원을 각각 기록했다. JW신약(067290)도 2.75% 약세를 보였다.시가총액 상위 반도체주 흐름은 다소 엇갈렸다. 원익IPS(240810)는 15만 9200원으로 5.29% 하락했고, HPSP(403870)는 5만 1300원으로 5.00% 내렸다. 반면 주성엔지니어링은 큰 폭으로 오르며 반도체 장비주 내에서도 종목별 차별화가 두드러졌다.거래대금 기준으로는 주성엔지니어링이 86만 706으로 가장 많았고, 매드업 85만 7958, 원익IPS 74만 3251, HPSP 37만 51 등이 뒤를 이었다. 장중 코스닥 시장은 개별 재료를 보유한 중소형주 중심의 순환매와 함께 실적 및 밸류에이션 부담이 있는 종목들에 대한 선별적 매매가 동시에 진행되는 양상이다.오후장에서도 상한가 진입 종목들의 매수 잔량 유지 여부와 반도체 장비주 낙폭 축소 가능성이 코스닥 수급 방향을 가를 주요 변수로 보인다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자