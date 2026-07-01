[서울데이터랩]코스닥 시총 상위주 혼조…주성엔지니어링 19% 급등, 에코프로 형제주는 약세

세줄 요약 코스닥 시총 상위주, 업종별 혼조세 전개

반도체 장비주 강세, 주성엔지니어링 급등

에코프로 형제주 급락, 2차전지주 약세

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1일 오후 12시 30분 기준 코스닥 시가총액 상위 종목들은 업종별로 엇갈린 흐름을 나타내고 있다. 반도체 장비주와 일부 바이오주는 강세를 보인 반면, 2차전지 대형주와 일부 기술주는 약세가 두드러지는 모습이다.시가총액 상위권에서는 알테오젠(196170)이 36만 2500원으로 0.42% 오르며 비교적 견조한 흐름을 이어가고 있다. 레인보우로보틱스(277810)도 52만 4000원으로 0.96% 상승했고, 에이비엘바이오(298380)는 10만 2800원으로 3.32%, 펩트론(087010)은 18만 5400원으로 0.60% 각각 오르고 있다. 리가켐바이오(141080)는 15만 200원으로 0.20% 강보합권에서 움직이고 있다.반도체 장비·소부장 종목의 강세가 특히 눈에 띈다. 주성엔지니어링(036930)은 23만 9500원으로 19.15% 급등하며 시총 상위주 가운데 가장 강한 탄력을 보이고 있다. 유진테크(084370)도 21만 3000원으로 14.70% 뛰었고, 피에스케이(319660)는 20만 9500원으로 6.83%, 테스(095610)는 21만 7500원으로 4.57%, 심텍(222800)은 15만 5400원으로 4.51% 상승 중이다. 반면 같은 반도체주 내에서도 원익IPS(240810)는 15만 9500원으로 5.12% 하락했고, 이오테크닉스(039030)는 44만 6500원으로 6.20%, HPSP(403870)는 5만 1500원으로 4.63% 내리며 종목별 차별화가 나타났다.2차전지 대표주들은 상대적으로 부진하다. 에코프로(086520)는 9만 5800원으로 10.13% 급락했고, 에코프로비엠(247540)도 13만 1200원으로 7.93% 하락해 투자 심리를 짓누르고 있다. 두 종목의 거래량은 각각 200만 108주, 103만 5460주로 장중 매물 소화가 활발한 상태다.바이오주 가운데서는 코오롱티슈진(950160)이 9만 2600원으로 1.07% 내렸고, HLB(028300)는 5만 600원으로 2.69% 하락했다. 삼천당제약(000250)도 22만 5000원으로 0.44% 밀렸다. 반면 디앤디파마텍(347850)은 9만 4600원으로 8.11% 상승하며 상대적 강세를 보였다.수급 측면에서는 HPSP의 거래량이 665만 8073주로 가장 많았고, 원익IPS 426만 6169주, 주성엔지니어링 370만 8766주가 뒤를 이었다. 외국인 비율은 유진테크가 36.77%로 가장 높았고, HPSP 31.72%, 리노공업(058470) 28.16%, 이오테크닉스 27.12%, 피에스케이 23.99% 순으로 집계됐다.전반적으로 이날 코스닥 시총 상위주는 반도체 장비주의 강세와 2차전지주의 약세가 맞물리며 혼조 장세를 이어가는 양상이다. 오후장에서는 대형 기술주와 성장주의 수급 변화가 지수 방향성을 좌우할 가능성이 커 보인다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자