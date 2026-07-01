[서울데이터랩]코스피 거래상위 종목 장중 강세…전선·건설주 급등, 삼성전자는 약세

세줄 요약 중소형 개별주 중심 매수세 확대

전선·건설주 급등, 대형주 약세

상한가 종목 속출, 과열 경계

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1일 오후 12시 30분 기준 코스피 시장에서는 중소형 개별주를 중심으로 매수세가 몰리며 거래 상위 종목의 주가 변동성이 확대되는 모습이다. 전선, 건설, 일부 인프라 관련 종목들이 두 자릿수 상승률을 나타낸 반면, 대형주인 삼성전자(005930)와 후성(093370), LG디스플레이(034220) 등은 약세를 보이며 종목별 차별화가 뚜렷했다.거래량 상위권에서는 금호전기(001210)가 4636만 662주로 가장 활발한 거래를 기록했다. 금호전기는 1424원으로 전일 대비 21.29% 상승했고, 대원전선(006340)은 2510만 2452주가 거래되며 24.64% 오른 1만 2850원을 나타냈다. 다스코(058730)도 1623만 2881주의 거래량과 함께 12.96% 상승한 4750원에 거래됐다.시가총액 상위 대형주 가운데서는 삼성전자가 31만 9000원으로 4.49% 하락했다. 거래량은 1424만 3086주로 많았지만 거래대금은 460만 9644백만원으로 집계돼 시장 내 자금 집중도가 가장 두드러졌다. 다만 주가 흐름은 약세를 보였고, 후성 역시 12.62% 내린 1만 7520원으로 밀리며 낙폭이 컸다. LG디스플레이도 3.56% 하락한 1만 1120원에 거래됐다.반면 상한가 종목도 잇따랐다. 보해양조(000890)는 2285원으로 29.83% 상승하며 가격제한폭까지 올랐고, 금호건설(002990)은 1만 4540원으로 29.94% 급등했다. 삼호개발(010960)도 4235원으로 29.91% 상승해 상한가에 진입했다. 이들 종목은 매도호가가 0으로 표시되며 강한 매수 우위를 나타냈다.건설주와 전선주의 동반 강세도 눈에 띄었다. GS건설(006360)은 17.73% 오른 2만 9550원, 대우건설(047040)은 3.93% 상승한 1만 9580원, 삼성E＆A(028050)는 7.35% 오른 5만 1100원을 기록했다. 대한전선(001440)도 7.15% 상승한 3만 6325원에 거래됐고, 동양(001520)은 12.59%, 진흥기업(002780)은 12.71% 오르며 중소형 건설주 전반에 매기가 확산됐다.그 밖에 SK이터닉스(475150)는 12.57% 오른 5만 8200원으로 강세를 이어갔고, 금호타이어(073240)는 2.87% 상승한 5020원, 부국철강(026940)은 4.83% 오른 2715원을 기록했다. 반면 삼화전자(011230)는 5.01% 하락한 3035원, 한온시스템(018880)은 1.43% 내린 3780원으로 거래됐다.장중 코스피 거래 상위 종목군은 뚜렷한 주도 업종보다는 테마성 수급과 개별 재료에 따라 매매가 집중되는 양상이다. 특히 거래량 상위 종목 상당수가 두 자릿수 상승률을 기록하고 있어 단기 과열 여부와 함께 오후 장 수급 지속성을 확인할 필요가 있어 보인다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자