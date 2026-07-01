[서울데이터랩]시총 상위주 장중 약세 우세…삼성전자 4%대 하락, 한화에어로스페이스는 8% 가까이 강세

세줄 요약 반도체·삼성 계열주 동반 약세

한화에어로스페이스 급등, 방산 강세

조선·자동차 일부 종목 상승

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

1일 오후 12시 20분 기준 코스피 시가총액 상위 종목들은 전반적으로 약세가 우세한 흐름을 나타내고 있다. 반도체 대형주와 삼성그룹 주요 종목이 나란히 밀리면서 지수 상단을 압박하는 모습이다.대장주 삼성전자(005930)는 32만 250원으로 전일 대비 1만 3750원(-4.12%) 하락했고, 거래량은 1404만 2902주를 기록했다. 삼성전자우(005935)도 20만 3500원으로 8500원(-4.01%) 내렸다. SK하이닉스(000660)는 258만원으로 7만원(-2.64%) 하락해 반도체 대표주 전반이 약세를 보였다.삼성 계열 시총 상위주들의 낙폭도 눈에 띈다. 삼성생명(032830)은 38만 4000원으로 4.24% 하락했고, 삼성물산(028260)은 43만 2000원으로 7.79% 급락했다. 삼성바이오로직스(207940)는 136만 8000원으로 1.65% 밀렸고, 삼성전기(009150)는 217만원으로 0.64% 내렸다. 반면 삼성SDI(006400)는 49만 3500원으로 1.33% 상승해 상대적으로 선방했다.지주사와 대형 가치주 가운데서는 SK(034730)의 약세가 두드러졌다. SK는 75만 1000원으로 8만 3000원(-9.95%) 급락하며 낙폭 상위권에 올랐다. 현대차(005380)는 48만 5500원으로 1.92% 하락했고, 현대모비스(012330)도 49만 2000원으로 1.60% 내렸다. LG에너지솔루션(373220)은 34만 9000원으로 3.59% 하락했다.반면 일부 업종 대표주는 상승 흐름을 이어갔다. 한화에어로스페이스(012450)는 107만 4000원으로 7만 9000원(+7.94%) 급등해 시총 상위주 중 가장 강한 상승률을 기록했다. HD현대중공업(329180)은 60만 1000원으로 1.52%, 두산에너빌리티(034020)는 8만 8100원으로 1.50% 올랐다. 기아(000270)도 14만 700원으로 1.96% 상승했다.금융주는 혼조세다. KB금융(105560)은 15만 8500원으로 0.31% 하락한 반면, 신한지주(055550)는 9만 5900원으로 0.10% 상승했다. 셀트리온(068270)도 17만 3800원으로 0.29% 오르며 보합권 강세를 나타냈다.외국인 지분율 측면에서는 KB금융이 80.06%, 삼성전자우가 76.31%, 신한지주가 61.69%, SK하이닉스가 50.36%로 높은 수준을 보였다. 거래량은 삼성전자, SK하이닉스, 삼성전자우, 두산에너빌리티 등에 집중됐다.종합하면 이날 장중 시가총액 상위 종목군은 반도체와 삼성 계열 대형주의 부진이 전반적인 투자심리를 짓누르는 가운데, 방산·조선·일부 자동차 종목이 개별 강세로 맞서는 구도다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자