[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약 삼성전자·SK하이닉스 검색 상위 장악

전력·전선주와 게임주 강세 흐름

2차전지주 약세, 종목별 차별화

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1일 오전 9시 5분 기준 네이버 금융 검색 상위 종목에서는 반도체 대형주와 일부 전력·전선, 게임주로 투자자 관심이 집중되고 있다. 검색 1위는 삼성전자(005930)로 검색 비율 17.63%를 기록했고, 2위는 SK하이닉스(000660)로 13.75%를 나타냈다. 두 종목 합산 검색 비율은 31.38%로 개장 초반 시장 관심이 반도체 대표주에 쏠린 모습이다.주가 흐름도 대체로 견조하다. 삼성전자는 33만 6500원으로 전일 대비 2500원(0.75%) 상승했고, SK하이닉스는 271만 5000원으로 6만 5000원(2.45%) 올랐다. 삼성전기(009150)는 226만 4000원으로 8만원(3.66%) 상승했고, 두산에너빌리티(034020)도 8만 9000원으로 2.53% 강세를 보였다. 현대차(005380)는 50만 3000원으로 1.62%, POSCO홀딩스(005490)는 32만 1500원으로 1.42%, 셀트리온(068270)은 17만 5900원으로 1.50% 상승 중이다.변동성이 두드러진 종목도 눈에 띈다. 위메이드(112040)는 2만 5100원으로 상한가인 29.85% 급등세를 기록했고, 가온전선(000500)은 27만 1000원으로 16.06% 뛰었다. LS ELECTRIC(010120)도 25만 8500원으로 8.61% 올라 강한 탄력을 보였다. 반면 2차전지 관련주 가운데 에코프로(086520)는 10만 1800원으로 4.50% 하락했고, 에코프로비엠(247540)도 13만 9900원으로 1.82% 내렸다. LG전자(066570) 역시 20만원으로 1.48% 약세다.보합권 종목도 있다. 알테오젠(196170)은 36만 1000원, LG에너지솔루션(373220)은 36만 2000원으로 각각 보합세를 나타냈다. 한화오션(042660)은 9만 9800원으로 0.50% 밀렸고, NAVER(035420)는 20만원으로 0.50% 상승하며 제한적인 움직임을 보이고 있다.거래량 기준으로는 삼성전자가 136만 1176주로 가장 활발했고, 에코프로 40만 1016주, SK하이닉스 27만 8979주, 에코프로비엠 20만 7371주 등이 뒤를 이었다. 개장 초반 검색 상위 종목군은 반도체와 전력기기, 일부 개별 재료 보유 종목 중심의 강세와 2차전지주의 차별화 흐름이 함께 나타나는 양상이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자