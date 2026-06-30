국민연금이 쥔 ‘60조’ 풀린다… 조마조마 코스피

1일부터 새 자산배분 기준 적용

이미지 확대 코스피가 3거래일 만에 상승 마감한 30일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피·코스닥 종가와 원달러 환율이 표시돼 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 81.83포인트(0.97%) 오른 8476.48에 거래를 마쳤다.

도준석 전문기자

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세줄 요약 국민연금 새 자산배분 기준 7월 적용

국내주식 비중 초과로 추가 매도 가능성

장기 분할 매도, 단기 충격은 제한 전망

2026-07-01 B1면

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7월부터 국민연금의 새 자산배분 기준이 적용되면서 국내 증시가 긴장하고 있다. 국민연금이 목표 비중을 맞추기 위해 국내 주식을 줄이면 수십조원 규모의 매도 물량이 나와 주가가 내려갈 수 있어서다. 국민연금은 특정 자산에 투자가 쏠리는 것을 막고 안정적인 수익을 내기 위해 국내 주식 비중 목표를 정해 운용한다. 다만 전문가들은 국민연금의 국내주식 추가 매도 가능성을 높게 보면서도 장기간 나눠 파는만큼 단기에 큰 충격으로 이어지지는 않을 것으로 보고 있다.30일 금융투자업계에 따르면 오는 7월 1일부터 국민연금은 유예했던 새 중기 자산배분 기준을 적용한다. 올해 국내주식 목표비중을 20.8%로 높였고 허용 범위도 확대했지만, 최근 주가가 크게 오르면서 실제 국내 주식 비중이 목표를 크게 웃도는 상황이다. 결국 목표 비중을 맞추려면 국내 주식을 일부 팔 수밖에 없다.최악의 경우 국민연금은 올해 100조원 넘는 국내주식을 추가 매도해야 한다. 대신증권은 6월 26일 기준 국민연금의 국내주식 보유 비중을 30%로 추정했다. 전략적 자산배분(SAA,±6%포인트), 전술적 자산배분(TAA,±2%포인트) 허용 범위를 전혀 활용하지 않으면 163조 9000억원어치 국내주식을 추가로 팔아야 한다.다만 시장에서는 국민연금이 허용 범위를 일부 활용할 가능성이 큰 만큼 실제 매도 규모는 50조~60조원 수준이 될 것으로 본다. 조용구 신영증권 연구원은 “국민연금은 시장 상황에 따라 일시적으로 자산 비중을 조정할 수 있는 범위(TAA)를 보수적으로 활용하는 편”이라며 “허용 범위를 절반 정도만 사용할 가능성이 있다”고 말했다.‘매도 폭탄’이 현실화할 우려도 크지 않다는 분석이다. 국민연금이 시장 충격을 줄이기 위해 매도 물량을 장기간 나눠 집행하는 데다가, 올해 들어 6개월 연속 코스피를 순매도하고 있어 이미 일부 물량을 미리 줄여 왔다는 분석이 나온다.하지만 코스피가 더 오를 경우 부담이 커질 수 있다. 최근 국민연금의 국내주식 보유 비중이 급증한 것도 국민연금이 공격적으로 국내주식을 사들여서가 아니라 주가가 오르면서 보유 주식 가치가 커졌기 때문이다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 81.83포인트(0.97%) 오른 8476.48에 거래를 마쳤다. 지수가 다시 9000선에 가까워질수록 목표 비중을 맞추기 위해 국민연금이 팔아야 하는 물량은 더 늘어나게 된다. 변준호 IBK투자증권 연구원은 “코스피 시가총액이 커진 만큼 국민연금 매도 물량이 시장 전체에 미치는 영향은 과거보다 작을 수 있다”면서도 “외국인 매도와 국민연금 매도가 겹치면 시장 변동성은 더 커질 수 있다”고 말했다.이승연 기자