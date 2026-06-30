[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약 삼성전자·SK하이닉스 강세, 반도체 매수세 유입

2차전지주 일제 하락, 차익실현 매물 출회

가온전선 급등, 업종별 검색 관심 엇갈림

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30일 오전 9시 5분 기준 네이버 금융 검색 상위 종목에서는 반도체와 일부 전기·산업재 종목이 강세를 보인 반면 2차전지 관련주는 전반적으로 약세를 나타냈다.검색 비율 18.68%로 1위에 오른 삼성전자(005930)는 33만 4500원으로 전일 대비 1만 1500원(3.56%) 상승했다. 시가 32만 3000원에서 출발한 뒤 장 초반 고가를 33만 4500원까지 높이며 강한 흐름을 보였다. 2위 SK하이닉스(000660)도 268만 2000원으로 5만 4000원(2.05%) 올라 반도체 대형주 전반에 매수세가 유입되는 모습이다.전기전자 업종 내에서는 삼성전기(009150)가 213만 9000원으로 10만 1000원(4.96%) 급등했고, LG전자(066570)도 20만 1000원으로 4300원(2.19%) 상승했다. LG이노텍(011070)은 91만 6000원으로 0.11% 오르며 강보합권에 머물렀다. 반면 NAVER(035420)는 20만원으로 1.96% 하락했다.시총 상위 2차전지 종목은 약세가 두드러졌다. LG에너지솔루션(373220)은 37만원으로 3만 500원(7.62%) 급락했고, 삼성SDI(006400)는 49만 1500원으로 2만 500원(4.00%) 내렸다. 에코프로(086520)는 11만 1400원으로 5.59%, 에코프로비엠(247540)은 14만 7200원으로 4.72% 각각 하락해 투자심리가 위축된 모습이다.자동차와 조선·기계 관련 종목은 혼조세였다. 현대차(005380)는 49만 6000원으로 0.20% 내렸고, 한화오션(042660)은 3.89%, 삼성중공업(010140)은 2.66% 하락했다. 두산에너빌리티(034020)도 8만 5400원으로 2.95% 밀렸다. 반면 LS ELECTRIC(010120)은 22만 7500원으로 1.56% 상승했고, SK스퀘어(402340)는 164만 4000원으로 0.24% 올랐다.개별 종목 가운데서는 가온전선(000500)이 21만 7500원으로 14.11% 급등해 가장 높은 상승률을 기록했다. 현대무벡스(319400)도 2만 6550원으로 5.57% 상승했다. 한미반도체(042700)는 25만 8000원으로 보합세를 나타냈다.장 초반 검색 상위권은 삼성전자와 SK하이닉스로 대표되는 반도체 대형주에 관심이 집중되는 가운데, 2차전지 종목군에서는 차익실현성 매물이 출회되는 양상으로 요약된다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자