[서울데이터랩] 코스닥, 장 초반 925.21로 상승 출발…반도체 장비 강세 속 신규 상장주는 약세

세줄 요약 코스닥 925.21 상승 출발, 장중 935.27까지 반등

반도체 장비주 강세, 개인·기관 순매수와 외국인 매도

신규 상장 스트라드비젼 공모가 대비 큰 폭 하락

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30일 오전 9시 15분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥지수는 전일 920.57보다 4.64포인트(0.50%) 오른 925.21에 개장했다. 이후 장중 한때 935.27까지 올랐고 저가는 912.04를 기록했다. 최근 코스닥은 6월 26일 851.37까지 밀린 뒤 29일 920.57로 8.13% 급반등한 데 이어 이날도 상승 출발하며 강한 반등 흐름을 이어갔다.수급별로는 개인이 1090억원, 기관이 109억원 순매수했고 외국인은 1153억원 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래 8억원 순매수, 비차익거래 1096억원 순매도로 전체 1088억원 순매도를 나타냈다.시장 전반에서는 상승 종목이 975개, 하락 종목이 650개로 상승 종목 수가 우세했다. 보합은 97개였고 상한가 4개, 하한가는 없었다. 거래량은 1억 320만 8000주, 거래대금은 1조 2364억 4000만원으로 집계됐다.시가총액 상위 종목 가운데서는 원익IPS(240810)가 12.70% 오른 17만 9200원, 이오테크닉스(039030)가 12.81% 오른 51만 5000원, 주성엔지니어링(036930)이 3.40% 오른 18만 2600원, 리노공업(058470)이 2.23% 오른 8만 7200원, 레인보우로보틱스(277810)가 1.74% 오른 52만 5000원으로 오름세를 보였다. 반면 알테오젠(196170)은 1.21% 내린 36만 8500원, 에코프로(086520)는 4.24% 내린 11만 3000원, 에코프로비엠(247540)은 3.24% 내린 14만 9500원, 코오롱티슈진(950160)은 3.18% 내린 9만 4300원으로 약세였다. HLB(028300)는 0.59% 오른 5만 1300원에 거래됐다.개별 종목 장세도 두드러졌다. 개장 초반 상승률 상위에는 에브리봇과 E8이 나란히 29.99% 올라 상한가를 기록했고 에이에프더블류와 코퍼스코리아도 각각 29.96% 상승했다. 앱튼 역시 27.32% 급등했다.반면 하락률 상위에서는 프로브잇이 40.00% 급락했고 스트라드비젼이 28.67% 내린 8560원을 기록했다. 아이엠은 28.57%, NPX는 19.05%, TS인베스트먼트는 18.79% 각각 하락했다.특히 이날 신규 상장한 스트라드비젼은 공모가 1만 2000원 대비 28% 넘게 밀리며 시장의 주목을 받았다. 스트라드비젼은 자율주행 비전 소프트웨어 기업으로 글로벌 완성차 업체와 Tier-1 고객사를 상대로 양산 프로젝트를 진행해 왔으며, 소프트웨어가 전 세계 500만대 이상의 양산 차량에 적용된 상태다. 앞선 일반청약 경쟁률은 45.83대 1, 기관 수요예측 경쟁률은 381.30대 1을 기록했지만 상장 첫날 주가는 공모가를 크게 밑돌았다.코스닥은 52주 최고 1229.42, 52주 최저 766.57 범위에서 움직이고 있다. 장 초반에는 반도체 장비주와 일부 로봇주가 지수 상승을 이끌었지만, 2차전지 대형주 약세와 외국인 매도세는 상단을 제한하는 요인으로 작용하는 모습이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자