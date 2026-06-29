‘금호’ 스치기만 해도 상한가…‘반도체 투자’ 뜻밖의 수혜주 [나만없어]

금호건설·금호산업 30% 급등

신재생에너지 관련주도 ‘불기둥’

이미지 확대 이재용 회장과 최태원 회장 이재용 삼성전자 회장과 최태원 SK그룹 회장이 29일 청와대에서 이재명 대통령 주재로 열린 3대 메가프로젝트 국민보고회에서 악수하고 있다. 2026.6.29 청와대통신사진기자단

세줄 요약 서남권 반도체 투자 검토에 관련주 급등

금호건설·금호전기 등 이름주 상한가

전력·인프라 기대에 신재생주도 강세

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삼성전자와 SK하이닉스가 광주 등 서남권에 신규 반도체 생산라인을 위한 대규모 투자를 검토한다고 발표한 29일 증시에서는 의외의 종목들이 수혜주로 떠올랐다. 이름에 ‘금호’가 있는 기업들이 상한가를 찍는가 하면 호남 지역의 반도체 생산기지와 연결될 만한 신재생에너지 관련주까지 급등했다.29일 유가증권시장에서 금호건설은 전 거래일 대비 29.86% 오른 8610원에 거래를 마감했다. 최근까지 4000원 안팎에 머물렀던 금호건설은 ‘호남 반도체’ 구상이 본격화된 지난 24일 이후 연일 급등해 2배 이상 올랐다.‘번개표’로 유명한 금호전기도 29.94% 급등한 1098원에 마감했다. 금호전기 또한 이날 발표를 앞두고 지난 25일부터 3거래 연속 상한가를 이어가며 ‘동전주’ 신세에서 탈출했다. 금호건설우도 유가증권시장에서 30% 급등했으며 금호타이어는 6.61% 올랐다.코스닥 시장에서는 남화토건이 29.94% 오른 8680원에 장을 마쳤다. 남화토건은 본사가 전남 화순군에 있다. 계열사인 남화산업도 코스닥 시장에서 2거래일 연속 30% 오르며 ‘불기둥’을 뿜었다.앞서 삼성그룹과 SK그룹은 이날 서남권에 새 반도체 클러스터를 만들겠다는 청사진을 제시했다. 산업통상부는 양사가 총 800조원을 투자해 서남권에 4기의 메모리 팹을 구축할 것이라며, 이를 위해 정부 차원에서 전력과 용수, 용지 및 인프라 지원에 나서겠다고 밝혔다.양사가 서남권뿐 아니라 충청권에도 투자를 확대한다고 밝히자 충청 지역에 기반한 계룡건설도 19.02% 급등했다.서남권 반도체 클러스터에 전력을 공급할 것이라는 기대감에 신재생에너지 관련주들도 급등했다. SK이터닉스는 이날 장중 한때 25%까지 급등했으며 OCI홀딩스는 11.08% 올랐다.김소라 기자