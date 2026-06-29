[마감시황] 코스피, 장중 8127.99까지 밀린 뒤 8394.65 마감…외국인 순매도에 약보합

세줄 요약 외국인 대규모 순매도, 코스피 장중 급락

저가 매수세 유입, 종가 낙폭 제한

코스닥 급등, 환율 상승으로 시장 혼조

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코스피가 29일 약보합으로 마감했다. 장 초반 하락 압력이 커지며 8127.99까지 밀렸지만 저가 매수세가 유입되면서 종가 기준 낙폭은 제한됐다.29일 오후 3시 30분 기준, 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일 8411.21보다 16.56포인트(0.20%) 내린 8394.65에 장을 마쳤다. 이날 지수는 8334.28에 출발해 8525.53까지 오르기도 했으나, 한때 8127.99까지 저점을 낮추는 등 장중 변동성이 크게 나타났다.투자자별로는 개인이 4조 5963억원, 기관이 2조 9329억원을 순매수했고 외국인은 7조 7329억원을 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래가 3386억원 매수 우위였지만 비차익거래가 5조 1507억원 매도 우위를 보이면서 전체적으로 4조 8121억원 순매도로 집계됐다.시가총액 상위 종목은 혼조세를 보였다. 삼성전자(005930)는 4.86% 내린 32만 3000원, SK하이닉스(000660)는 1.68% 하락한 262만 8000원, SK스퀘어(402340)는 4.65% 내린 164만원, 삼성생명(032830)은 5.55% 떨어진 40만 8500원, 삼성물산(028260)은 4.75% 하락한 47만 1000원으로 마감했다. 반면 LG에너지솔루션(373220)은 20.81% 급등한 40만 500원, 삼성바이오로직스(207940)는 7.82% 오른 144만 8000원, 현대차(005380)는 3.43% 상승한 49만 7000원, 삼성전기(009150)는 2.26% 오른 203만 8000원에 거래를 마쳤다.시장 전반에서는 상승 종목이 하락 종목을 크게 웃돌았다. 유가증권시장에서 상승 종목은 820개, 하락 종목은 88개였고 보합은 9개였다. 상한가 종목은 6개였다.종목별로는 금호건설우와 차AI헬스케어가 각각 30.00% 올라 상한가를 기록했고, 다스코는 29.99%, 금호전기는 29.94%, 금호건설은 29.86% 상승했다. 반면 진흥기업2우B는 22.67% 하락했고 보해양조는 16.90%, 진흥기업우B는 15.45%, 인디에프는 15.41%, 영흥은 13.72% 내렸다.코스닥은 같은 날 920.57로 마감하며 전 거래일보다 69.20포인트(8.13%) 급등했다. 유가증권시장에서 대형 반도체주가 약세를 보인 반면 상대적으로 덜 올랐던 종목군으로 매수세가 확산하는 흐름도 나타났다.외환시장에서는 원·달러 환율이 전 거래일보다 13.2원 오른 1545.2원에 주간 거래를 마쳤다. 주식시장에서 외국인 매도 흐름과 맞물리며 환율은 장중 오름세를 이어갔다.이날 코스피 거래량은 3억 6817만 4000주, 거래대금은 42조 2613억 7000만원으로 집계됐다. 52주 최고치는 9385.59, 52주 최저치는 3032.47이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자