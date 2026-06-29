[마감시황] 코스닥, 920.57로 급등 마감…에코프로 23.69% 상승

세줄 요약 코스닥 8.13% 급등, 920.57 마감

매수 사이드카 발동, 수급 급반전

에코프로 등 시총 상위주 강세

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코스닥이 29일 큰 폭으로 반등하며 920.57에 장을 마쳤다. 지난 23일 891.52, 24일 909.31로 반등한 뒤 25일 887.81, 26일 851.37까지 밀렸던 지수는 이날 하루 만에 8% 넘게 오르며 낙폭을 빠르게 만회했다.29일 오후 3시 30분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥은 전 거래일보다 69.20포인트 오른 920.57에 마감했다. 지수는 860.40으로 출발해 장중 859.33까지 밀렸지만 곧 반등해 923.11까지 치솟았다. 등락률은 8.13%였다. 거래량은 5억 6790만 9000주, 거래대금은 8조 1027억 3000만원으로 집계됐다.장중 급등 흐름 속에서는 매수 사이드카도 발동됐다. 프로그램 매매 급변에 따른 시장 충격을 완화하기 위한 조치가 가동될 정도로 매수세가 빠르게 유입되며 장 분위기가 급격히 개선됐다.수급별로는 개인이 5265억원을 순매도한 반면 외국인은 381억원, 기관은 5037억원을 순매수했다. 프로그램 매매는 차익거래가 98억원 순매수였지만 비차익거래가 752억원 순매도로 전체적으로는 654억원 순매도를 나타냈다.시장 전반도 강세였다. 상승 종목은 1541개였고 이 가운데 14개 종목이 상한가를 기록했다. 하락 종목은 157개, 보합은 30개였으며 하한가 종목은 1개였다.시가총액 상위 종목들도 대체로 강세를 보였다. 에코프로(086520)가 23.69% 급등했고 에코프로비엠(247540)은 15.56%, 리가켐바이오(141080)는 14.00%, 알테오젠(196170)은 8.59%, 레인보우로보틱스(277810)는 7.50%, HLB(028300)는 6.92%, 주성엔지니어링(036930)은 6.64% 올랐다. 코오롱티슈진(950160)과 리노공업(058470)도 각각 2.20%, 1.19% 상승했다. 반면 원익IPS(240810)는 2.93% 내렸다.개별 종목 가운데서는 이날 코스닥 상장 첫날을 맞은 져스텍이 1만 7530원으로 마감하며 공모가 1만 2500원 대비 40.24% 상승했다. 일반청약 경쟁률 2783.89대 1을 기록했던 신규 상장 종목으로, 상장 첫날 강한 주가 흐름을 보였다. 상승률 상위에는 남화산업, 에이에프더블류, 코퍼스코리아가 나란히 30.00% 올랐고 앱튼도 29.98% 상승했다.반면 하락률 상위 종목에서는 아크솔루션스가 97.40% 급락했고 바이온은 57.14%, NPX는 49.52%, 프로브잇은 44.44%, 아이엠은 36.36% 각각 내렸다.이날 시장에서는 외환시장 변동성과 대외 변수도 함께 주목됐다. 달러-원 환율이 장중 1540원대 중반까지 오르고 달러 강세와 국제유가 반등, 엔화 약세가 겹쳤지만 코스닥은 상대적으로 강한 흐름을 나타냈다. 외국인 자금 이동과 환율 부담 속에서도 기관 매수세가 유입되며 지수 상승폭이 확대됐다.코스닥의 52주 최고는 1229.42, 52주 최저는 766.57이다. 이날 종가는 최근 급락 구간에서 벗어나며 단기 투자심리 회복 가능성을 보여줬지만, 장중 변동성이 컸던 만큼 수급 변화와 대외 여건을 함께 점검해야 한다는 분위기다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자